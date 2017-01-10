УФАС по РТ постановило снять вывески «Пивомана» в Челнах

УФАС по РТ возбудило дела в отношении индивидуальных предпринимателей, реализующих товар в магазинах сети «Пивоман» в Набережных Челнах, Чистополе и селе Базарные Матаки. Антимонопольная служба предписала убрать вывески, нарушающие закон о рекламе, пишет «БИЗНЕС Online».

«Прекратить распространение и размещение рекламы алкогольной продукции — пива, реализуемой ИП <…> в магазинах «Пивоман», путем прекращения размещения по адресам: Набережные Челны, улица Мусы Джалиля, 45 (9/10) и проспект Мира, 50А, вывесок «Пивоман», — говорится в предписании ведомства. Ненадлежащей признана и рекламная вывеска чистопольского магазина.

В конце декабря активисты провели рейды в Нижнекамске и Набережных Челнах. В первом городе они нашли три пивных магазина рядом с гимназией, во втором обнаружили героев детских мультфильмов на вывесках. До этого активисты провели рейд в Альметьевске — по их словам, складывается ощущение, что пенные напитки как будто специально разливают рядом с медицинскими учреждениями.



