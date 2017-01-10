УФАС по РТ постановило снять вывески «Пивомана» в Челнах

УФАС по РТ возбудило дела в отношении индивидуальных предпринимателей, реализующих товар в магазинах сети «Пивоман» в Набережных Челнах, Чистополе и селе Базарные Матаки. Антимонопольная служба предписала убрать вывески, нарушающие закон о рекламе, пишет «БИЗНЕС Online».
«Прекратить распространение и размещение рекламы алкогольной продукции — пива, реализуемой ИП <…> в магазинах «Пивоман», путем прекращения размещения по адресам: Набережные Челны, улица Мусы Джалиля, 45 (9/10) и проспект Мира, 50А, вывесок «Пивоман», — говорится в предписании ведомства. Ненадлежащей признана и рекламная вывеска чистопольского магазина.
В конце декабря активисты провели рейды в Нижнекамске и Набережных Челнах. В первом городе они нашли три пивных магазина рядом с гимназией, во втором обнаружили героев детских мультфильмов на вывесках. До этого активисты провели рейд в Альметьевске — по их словам, складывается ощущение, что пенные напитки как будто специально разливают рядом с медицинскими учреждениями.
Комментарии посетителей
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Не нужна запятая в заголовке, позорники неграмотные.
“По факту” учите отвечать своего ублюдочного напарника с ником “Непонял” Да, и что так вяло, Алсу ? Жуйте...
Ну, то есть, по факту ответить нечем, тупо хамством? Тогда так скажу, возвращаясь к теме новости: берегите ваш...
Алсу, вы с этим тупоумным из одной канистры что ли хлебаете ? Ваш бред все забористее... Вы же сами заявили что...
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Если ты такой продажный, то думаешь, что все вокруг тебя такие же. Не суди обо всех по себе. Работа врачей -...
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Солидарен..
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Сергуня, завязывай с праздниками и с боярышником. Или переходи на более качественный шмурдяк.