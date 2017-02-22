УФАС Татарстана потребовало снизить цены на АЗС “Лукойл”

03 февраля 2017 года УФАС РТ была получена информация от ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" о планируемых розничных ценах на топливо с 03.02.2017. В начале февраля бензин АИ-92 на "Лукойле" прибавил сразу 70 копеек и стоил 36,20 рублей за литр. Настолько же подорожало и дизельное топливо - литр солярки достиг цены 37,70 рублей. На 50 копеек подорожал 95-й бензин - до 38,40 рублей, сообщил портал Avtospravochnaya.

В УФАС РТ считают, что подобное резкое повышение цен является необоснованным и оно не обусловлено объективными факторами. В связи с этим, надзорное ведомство потребовало вернуть цены на топливо на прежний уровень. В случае установления необоснованных цен на моторное топливо против ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" будет возбуждено дело.

Напомним, ранее УФАС по Нижегородской области оштрафовал ООО "Лукойл-Волганефтепродукт" на 650 тысяч рублей за монопольно высокие цены на топливо.