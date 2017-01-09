УК будут штрафовать за неправильно выставленный счет в квитанции

Управляющие компании (УК) могут быть оштрафованы за неправильно выставленную квитанцию с 1 января 2017 года, рассказал замглавы Минстроя России Андрей Чибис.

Он отметил, что сумма штрафа может составить порядка 50% от суммы превышения, сообщает «Интерфакс».

«В случае если это будет доказано, то потребителю за неправильно выставленный счет заплатит управляющая или ресурсоснабжающая компания», - пояснил Чибис.

Также замминистра напомнил, что УК может быть оштрафована в случае, если сроки устранения коммунальной аварии затянулись.