Улицу Промышленную в Челнах отремонтируют до конца лета

До конца лета компания ОАО «Каздорстрой» завершит капитальный ремонт улицы Промышленной на Промзоне Набережных Челнов, сообщает пресс-служба исполкома города. Участок от Ризовского кольца имеет протяжённость 6,4 км в каждую сторону. Ремонтные работы начались 1 июля этого года.

Работу дорожники ведут круглосуточно в две смены. Здесь устанавливают коллектор, ливневые канализации и пять дождеприемных колодцев.

Данная дорога будет иметь по две разделительные полосы движения в обе стороны, ширина каждой стороны составит 8 метров.

Сегодня выполнена половина работ.