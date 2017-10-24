Умер член команды “КАМАЗ-Мастер”

Ушел из жизни один из старейших членов команды «КАМАЗ-мастер» Александр Запольских. Об этом сообщает администрация команды гонщиков.

Александр Запольских был членом команды «КАМАЗ-мастер» практически с момента ее основания. Долгие годы участвовал в гонке «Париж-Дакар», в составе технической команды обеспечивал бесперебойную работу спортивных автомобилей. За доблестный труд отмечен многочисленными наградами, в том числе был награжден орденом Почета и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 2-й степени». Александру Запольских было 56 лет, пишет ИА "Татар-Информ".

«Ушел светлый человек трогательно и беззаветно любивший свою семью, до конца преданный своему делу и команде. Несмотря на тяжелую болезнь, до последней минуты он старался быть полезным коллективу, щедро передавал свой опыт молодым. Он очень любил жизнь. Несмотря ни на какие и трудности, он всегда был оптимистом и заряжал своим настроением окружающих" - говорится в официальном некрологе.