УМВД Набережных Челнов проводит опрос общественного мнения

Общественное мнение является одним из основных критериев оценки деятельности органов внутренних дел. В целях изучения общественного мнения МВД Татарстана проводит опрос, целью которого является осуществление оценки уровня безопасности личности и определение степени удовлетворенности населения республики деятельностью полиции, сообщает пресс-служба исполкома города.

Результаты опросов будут использованы руководством МВД по Республике Татарстан для учета в работе с населением и внесения необходимых корректировок в оперативно-служебную деятельность.

Прохождение данного опроса займет несколько минут. Опрос на сайте Управления МВД России по г. Набережные Челны https://челны.16.мвд.рф/опросы полностью анонимен и не требует регистрации.