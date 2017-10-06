Университет третьего возраста в Челнах открыл новый сезон

4 октября в молодежном центре «Нур» в рамках декады старшего поколения состоялось торжественное открытие нового сезона Университета третьего возраста для обучения и общения пожилых граждан.

Будущих студентов поприветствовали заместитель начальника управления образования и по делам молодежи Расим Хафизов и начальник Управления Пенсионного фонда, депутат Городского Совета, председатель местного отделения общественной организации «Союз пенсионеров России» Эдуард Фаттахов, который поздравил будущих студентов от имени руководства Отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Татарстан:

«Отрадно, что возраст не является помехой ни для обучения, ни для стремления к учебе. И это вы доказываете своим примером. А обучение в университете способствует получению колоссального заряда от общения, появлению новых друзей», - цитирует его пресс-служба местного управления ПФР.

По традиции, для пенсионеров будут проходить курсы по основам компьютерной грамотности, финансовой грамотности, правовым знаниям и здоровому образу жизни. Также в этом учебном году для челнинских пенсионеров в Университете Третьего возраста проходит набор на три новых курса: история родного края, история религий и психология.