Уполномоченный по правам человека в РТ сегодня проведет «горячую линию»

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06 сентября в 15:47
В Набережных Челнах рабочие нашли артиллерийский снаряд
В Набережных Челнах рабочие нашли артиллерийский снаряд

Сотрудники пожарно-спасательной части №56 доставили снаряд в специальном ящике с песком на место утилизации.

06 сентября в 15:27
В Набережных Челнах за 8 лет отремонтируют все детсады
В Набережных Челнах за 8 лет отремонтируют все детсады

Из республиканского бюджета на эти цели уже было выделено 299 млн рублей, из местного бюджета – 70 млн рублей на те виды работ, которые не вошли в программу.

06 сентября в 14:03
В челнинском поселке Элеваторная Гора перекрывают движение
В челнинском поселке Элеваторная Гора перекрывают движение

С 6 по 17 сентября здесь будут проводиться дорожные работы. При этом, график может корректироваться из-за погодных условий.

06 сентября в 13:57
Челнинка стала жертвой компьютерных мошенников
Челнинка стала жертвой компьютерных мошенников

Заявление о мошенничестве поступило от мужчины, чья жена активно общается в социальных сетях. Ее мнимая подруга попросила данные пластиковой карты челнинца.

06 сентября в 13:41
Отопительный сезон в Татарстане может начаться 7 - 10 октября
Отопительный сезон в Татарстане может начаться 7 - 10 октября

Минстрой РТ сообщил, что окончание подготовительных работ к отопительному сезону запланировано на 15 сентября.

06 сентября в 13:22
Под окнами в Челнах нашли тело мужчины в крови
Под окнами в Челнах нашли тело мужчины в крови

Врачей вызвал прохожий, который заметил, что у дома лежит мужчина в крови. На теле были обнаружены признаки падения с высоты.

06 сентября в 12:09
В Челнах отпразднуют День танкиста
В Челнах отпразднуют День танкиста

9 сентября в 15:00 в парке Гренада состоится командно-прикладная эстафета.

06 сентября в 09:04
В 15 челнинских поликлиниках идет капитальный ремонт
В 15 челнинских поликлиниках идет капитальный ремонт

На модернизацию медучреждений города из республиканского бюджета выделено 1,5 млрд рублей.

06 сентября в 08:51
Минэнерго предлагает запретить в России лампочки мощнее 50 Вт
Минэнерго предлагает запретить в России лампочки мощнее 50 Вт

Также обсуждается вопрос необходимости создать условия для снижения стоимости энергоэффективных ламп — с $ 3,5 до $ 1,5−2, как, например, в Индии.
06 сентября в 08:33
В РТ татарский язык в школах собираются сделать факультативным
В РТ татарский язык в школах собираются сделать факультативным

В СМИ появилась информация со ссылкой на источник в министерстве образования РТ, что в настоящее время в ведомстве готовят документы для проверки прокуратуры.


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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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07 сентября 2017г. 03:31

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Рубрика: Вечерка On-Line

Уполномоченный по правам человека в РТ сегодня проведет «горячую линию»

Уполномоченный по правам человека в РТ сегодня проведет «горячую линию»

6 сентября с 9:00 до 17:00 будет работать «горячая линия» по вопросам обеспечения инвалидов Республики Татарстан техническими средствами реабилитации, передает пресс-служба исполкома города.

Задать вопросы можно будет по телефону 8 (843) 236-00-71. Место проведения «горячей линии» – Казань, ул. Карла Маркса, д. 61, 3 этаж (аппарат Уполномоченного по правам человека в РТ).

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