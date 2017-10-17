Устный экзамен по русскому языку станет обязательным в России с 2019 года‍

В России устный экзамен по русскому языку для девятиклассников станет обязательным в 2019 году. Планируется, что собеседование будет проходить во вторую среду февраля, рассказали «Известиям» в Рособрнадзоре.
Экзамен будет оцениваться в формате зачет/незачет, как и итоговое сочинение, которое пишут одиннадцатиклассники. Без его успешной сдачи учащихся не допустят к итоговой аттестации (ГИА). Тем, кто не справится с заданием, разрешат пересдачу.
Как отмечают в Рособрнадзоре, введение нового экзамена подчеркнет важность использования на уроках устных форм работы. Развитие устной речи, способность свободно коммуницировать с разными людьми — качество, абсолютно необходимое любому современному человеку, уверены в ведомстве.
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