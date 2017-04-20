Увеличат число вагонов электричек Челны – Ижевск – Челны

9 мая пригородные поезда № 6677 и 6678 сообщением Набережные Челны – Ижевск – Набережные Челны будут курсировать по два вагона, сообщает Миндортранс РТ.

Также с 28 апреля по 15 октября увеличивается количество вагонов до двух в электричках № 6454/6453 и 6456/6455 сообщением Ижевск – Балезино – Ижевск по пятницам, субботам и воскресеньям.

С 28 апреля по 1 октября возрастет число вагонов до двух у пригородным поездов № 6878/6877 и 6880/6879 сообщением Ижевск – Балезино – Ижевск по пятницам и воскресеньям.