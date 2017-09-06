В 15 челнинских поликлиниках идет капитальный ремонт

Во всех поликлиниках Набережных Челнов продолжается капитальный ремонт. В некоторых поликлиниках работы выполнены наполовину, где-то почти завершены. На модернизацию 15 медучреждений города из республиканского бюджета выделено 1,5 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба исполкома города, во время ремонта подрядчики заменили все коммуникации (водоснабжение, электричество, отопление), обновили полы, стены. Кроме того, в поликлинике № 6 решили оставить бассейн, который не работал более 10 лет. Его закрыли в 2005 году из-за изношенных коммуникаций. Медучреждение решило его восстановить для того, чтобы организовать реабилитационный центр для инвалидов.