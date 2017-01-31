В 2016 году на производстве в Челнах погибло семь человек

Специалисты отмечают снижение смертности на предприятиях города в два раза. Об этом сегодня во время делового понедельника рассказал начальник отдела госинспекции труда Фарид Гайнуллин. Так, в 2015 году было зарегистрировано 15 несчастных случаев на производстве.

2 факта было зафиксировано уже в январе минувшего года: в ООО «РусТальМаш», где на территории производственного здания на работника упала балка, и в ООО «Набережночелнинская судоходная компания», где на территории производственного участка, в процессе дробления щебня работник провалился в бункер. В феврале в цехе № 2 ООО «КамгэсЗЯБ» на работника упал на голову электродвигатель от мостового крана. При ремонте кровли производственного корпуса завода двигателей в августе в результате падения с высоты смертельно травмировался работник подрядной организации ООО «Конструктив».

При дорожно-транспортном происшествии в мае на 1030 км автодороги М-7, погиб работник ЗАО «Камдорстрой Автобаза 48». В декабре 2016 года на этой же автодороге зарегистрировано уже 2 дорожно-транспортных происшествия, унесшие жизни работников ООО ПКФ «Вегас» и ООО «РИК-2». При последнем случае жизнь оборвалась у целой бригады, 3 работников, возвращавшихся из служебной командировки из города Казани.

В сентябре на строительном объекте ПАО «Камгэсэнергострой» по улице Технической отравился угарным газом сотрудник ООО «ЧОО «КамГэс-охрана» (юридический адрес город Казань). В этом же месяце произошел групповой несчастный случай, получивший широкую огласку в средствах массовой информации с работниками ООО «ТатЭнергострой». Данная организация зарегистрирована в Актанышском районе. В результате нарушения правил по охране труда при проведении земляных работ произошел обвал земляных стенок и двоих работавших засыпало землей.