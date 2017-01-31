В 2016 году на производстве в Челнах погибло семь человек

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31 января в 19:33
Названа возможная дата открытия Египта для туристов России
Названа возможная дата открытия Египта для туристов России

Власти РФ могут разрешить полеты сразу в три аэропорта Арабской Республики.

31 января в 16:46
В сети появилось видео задержания доцента КФУ в Челнах

Сотрудники полиции задержали его в рабочем кабинете после получения от старосты группы 32 тысяч рублей.

31 января в 14:27
Ребенок в инфекционной больнице Челнов умер от гонконгского гриппа
Ребенок в инфекционной больнице Челнов умер от гонконгского гриппа

Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Татарстане превышен на 6,5 %, на карантин закрыты десятки классов.

31 января в 13:42
ОДН в челнинских квитанциях спрячут
ОДН в челнинских квитанциях спрячут

В начале февраля собственники квартир получат квитанции на оплату ЖКХ, где ОДН будет включен в раздел жилищных услуг.

31 января в 09:40
«Банк Казани» требует признать банкротом народного артиста РТ – Салавата Фатхетдинова
«Банк Казани» требует признать банкротом народного артиста РТ – Салавата Фатхетдинова

Все происходит строго в рамках закона, и банк требует с артиста 13 миллионов рублей, по которым певец выступал поручителем по кредитам.

31 января в 08:50
СМИ: КАМАЗ оказался в центре скандала с обменом боливаров
СМИ: КАМАЗ оказался в центре скандала с обменом боливаров

Руководство автогиганта в свою очередь заявляет, что данная информация неверна.

31 января в 08:25
На дорогах Татарстана видеокамер станет меньше
На дорогах Татарстана видеокамер станет меньше

Все дело в том, что новые приборы контролируют всю ширину дороги, поэтому эффективнее.

30 января в 15:29
Челнинец установил рекорд России в жиме лежа
Челнинец установил рекорд России в жиме лежа

В Ижевске завершилось первенство России по пауэрлифтингу (троеборью) среди юниоров и юниорок 19-23 лет.

30 января в 13:35
Мужчина, похожий на генуправляющего Korston Club Hotel в Казани избил сотрудника отеля (ВИДЕО)

Видеозапись появилась в соцсетях. На кадрах - драка между сотрудником скандального отеля и человеком, похожим на Довранбека Базарбаева.

30 января в 12:56
В Татарстане спасли раненую сову
В Татарстане спасли раненую сову

Сотрудники МЧС поймали хищную птицу и эвакуировали ее на базу спасательного отряда.


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Правдомер
Наиль Магдеев
Наиль Магдеев
Мэр Набережных Челнов
26 января, 2017

Сказано на деловом понедельнике 23 января 2017 года:

"Инвентаризация показала, что 144 участками земли в Челнах пользуются бесплатно, за здорово живешь. И такое возможно! Разве это правильно — без документов пользуются? Участок муниципальной земли приносит кому-то доход, а в городскую казну никто и ничего не платит. Это лишние деньги для города, что ли?"

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Выпуск 3 от 24 января, 2017г.
01 февраля 2017г. 01:45

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Видео:
В сети появилось видео задержания доцента КФУ в Челнах
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Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”




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в 09:36
Рубрика: Вечерка On-Line

В 2016 году на производстве в Челнах погибло семь человек

В 2016 году на производстве в Челнах погибло семь человек

Специалисты отмечают снижение смертности на предприятиях города в два раза. Об этом сегодня во время делового понедельника рассказал начальник отдела госинспекции труда Фарид Гайнуллин. Так, в 2015 году было зарегистрировано 15 несчастных случаев на производстве.

2 факта было зафиксировано уже в январе минувшего года: в ООО «РусТальМаш», где на территории производственного здания на работника упала балка, и в ООО «Набережночелнинская судоходная компания», где на территории производственного участка, в процессе дробления щебня работник провалился в бункер. В феврале в цехе № 2 ООО «КамгэсЗЯБ» на работника упал на голову электродвигатель от мостового крана. При ремонте кровли производственного корпуса завода двигателей в августе в результате падения с высоты смертельно травмировался работник подрядной организации ООО «Конструктив».

При дорожно-транспортном происшествии в мае на 1030 км автодороги М-7, погиб работник ЗАО «Камдорстрой Автобаза 48». В декабре 2016 года на этой же автодороге зарегистрировано уже 2 дорожно-транспортных происшествия, унесшие жизни работников ООО ПКФ «Вегас» и ООО «РИК-2». При последнем случае жизнь оборвалась у целой бригады, 3 работников, возвращавшихся из служебной командировки из города Казани.

В сентябре на строительном объекте ПАО «Камгэсэнергострой» по улице Технической отравился угарным газом сотрудник ООО «ЧОО «КамГэс-охрана» (юридический адрес город Казань). В этом же месяце произошел групповой несчастный случай, получивший широкую огласку в средствах массовой информации с работниками ООО «ТатЭнергострой». Данная организация зарегистрирована в Актанышском районе. В результате нарушения правил по охране труда при проведении земляных работ произошел обвал земляных стенок и двоих работавших засыпало землей.

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