В 2016 году на производстве в Челнах погибло семь человек

Специалисты отмечают снижение смертности на предприятиях города в два раза. Об этом сегодня во время делового понедельника рассказал начальник отдела госинспекции труда Фарид Гайнуллин. Так, в 2015 году было зарегистрировано 15 несчастных случаев на производстве.
2 факта было зафиксировано уже в январе минувшего года: в ООО «РусТальМаш», где на территории производственного здания на работника упала балка, и в ООО «Набережночелнинская судоходная компания», где на территории производственного участка, в процессе дробления щебня работник провалился в бункер. В феврале в цехе № 2 ООО «КамгэсЗЯБ» на работника упал на голову электродвигатель от мостового крана. При ремонте кровли производственного корпуса завода двигателей в августе в результате падения с высоты смертельно травмировался работник подрядной организации ООО «Конструктив».
При дорожно-транспортном происшествии в мае на 1030 км автодороги М-7, погиб работник ЗАО «Камдорстрой Автобаза 48». В декабре 2016 года на этой же автодороге зарегистрировано уже 2 дорожно-транспортных происшествия, унесшие жизни работников ООО ПКФ «Вегас» и ООО «РИК-2». При последнем случае жизнь оборвалась у целой бригады, 3 работников, возвращавшихся из служебной командировки из города Казани.
В сентябре на строительном объекте ПАО «Камгэсэнергострой» по улице Технической отравился угарным газом сотрудник ООО «ЧОО «КамГэс-охрана» (юридический адрес город Казань). В этом же месяце произошел групповой несчастный случай, получивший широкую огласку в средствах массовой информации с работниками ООО «ТатЭнергострой». Данная организация зарегистрирована в Актанышском районе. В результате нарушения правил по охране труда при проведении земляных работ произошел обвал земляных стенок и двоих работавших засыпало землей.
Комментарии посетителей
Что бы у этого старосты сынок вырос павлушей морозовым.
Сергей, вот и будь бараном, коим всегда был. А то ишь ты - решил касту поменять. Сиди в своем стойле, не вякай и...
СеРОЖА, какой такой тебе, дятлу, курс ДОЛЛАРА ? Иди курс фанфуриков к б/у стеклотаре вычисляй, сорос помоечный ...
Ни хрена. Не получилось хитропопым прикинуться, так хоть щас - будь мужиком. Фраеров тут нашел. Ну еще понятно...
У меня. А ты, дятел этакий, полировщик болтов какого разряда ?
Сергей, не трогайте Ильдара. Хотя... Хоть трогай, хоть не трогай, Ильдар сам по себе вонючий. Он, очевдено, с...
Сергей не трогай га...но, вонять не будет.
Эх, Сергей, говорили что ты тролль А у тебя , оказывается бомбит - http://turboportal.ru/pics/sandbox/4666-post.html...
вау.... судя по описанию ты дока в этом вопросе.... интересно что твоя мама лакала перед тем как тебя зачать в...
)))))) а у кого она есть?
ну совсем запутали... это что укрепление или как Текущий курс рубля объявлен невозможным Далее:...
к сожалению ты прав... удобнее быть как все.... баранами стойлового содержания
Поэтому, Сергей, каберовские болты полируй еще энергичнее и старательнее. Альтернативы то у тебя нет ...
Ты там потише про Кремль. А то смотри - Сибирь большая, места для тебя найдется снег там чистить. А вот в...
Сергей, тебе они походу сделали массаж. Простаты. Да инструмент вынуть забыли. Так и ходишь весь день...
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в смысле ? массаж делать не хотят?
если бы просили выплат, то другое дело. а признать банкротом - это отказаться от претензий. то ли имеет место...
)))))) как Вам ? “проститутки распаясались” .... и сам не гам ( более чем уверен что фитиль давно угас ) и другому...
ну нет покоя пенсионеру от проституток...