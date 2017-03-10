В 2016 году в Челнах было зарегистрировано 15 ложных сообщений об актах терроризма

В 2016 году в Челнах было зарегистрировано 15 преступлений по фактам ложных сообщений об актах терроризма.

Данное злодеяние квалифицируется 207 статьей УК РФ. Минимальная санкция - штраф до 200 000 рублей, максимальная лишение свободы сроком до трех лет.

– Цели таких сообщений могут быть самые различные, – отмечает начальник отдела дознания УМВД города Файруза Галиева. – Например: стремление сорвать проведение занятий в учебном заведении, помешать конкуренту получить прибыль, воспрепятствовать нормальной работе каких-либо предприятий, запугать конкретных людей.

Чаще всего мотивом таких преступлений является корысть, месть, ревность и хулиганские мотивы, отмечает Галиева, а объектами ложного минирования становятся школы и магазины.