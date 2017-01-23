В 2017 году КАМАЗ планирует направить на развитие почти 20 млрд рублей

В ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех) подведены предварительные итоги производства и продаж за 2016 год.
Российский рынок грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн в 2016 году (данные по регистрациям автотехники) составил 40 тысяч штук, что на 11% больше по сравнению с 2015 годом. Благодаря госпрограммам стимулирования спроса удалось избежать падения рынка в 2016 году, сообщает пресс-служба компании.
По итогам 2016 года ПАО «КАМАЗ» реализовало 34,5 тыс. грузовых автомобилей, что на 21% больше по сравнению с 2015 годом, в том числе 28,3 тыс. грузовых автомобилей на внутреннем рынка (прирост к 2015 году составил 25%) и 6,2 тыс. грузовых автомобилей на внешних рынках (+6%).
Доля ПАО «КАМАЗ» на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн (данные по регистрациям автотехники) по итогам 2016 года составила 56%. Для сравнения в декабре 2015 года она не превышала 51%.
Согласно Программе стратегического развития ПАО «КАМАЗ» на период до 2025 года, в 2017 году запланировано произвести 36 тыс. автомобилей и продолжить модернизацию производства.
По словам генерального директора «КАМАЗа» Сергея Когогина, приоритетными направлениями развития остаются организация производства нового семейства 6-цилиндровых рядных двигателей и новый завод по производству каркасов кабин. «В 2017 году компания планирует направить на развитие почти 20 млрд. рублей: мы продолжим выводить модели нового поколения – транспортного, тяжёлого семейства, обновлённый магистральный тягач КАМАЗ-5490; будем работать над замещением импортных комплектующих, использующихся в производстве автомобилей нового модельного ряда», - отметил Когогин.
Предприятиями группы в целом за 2016 год было произведено 35416 машкомплектов с СКД, что на 9% или почти на три тыс. единиц больше запланированного бизнес-планом. Из них на полноприводное и тяжёлое семейства пришлось более 22 тысяч единиц и более 9,5 тыс. - на модернизированные грузовики. Сборка флагмана нового модельного ряда компании – магистрального тягача КАМАЗ-5490 – в полтора раза превысила запланированный показатель и составила более 2,5 тыс. штук.
Потребителям в 2016 году было отгружено запасных частей на сумму 16,46 млрд. рублей, в т.ч. 12,21 млрд. – на внутреннем рынке, продукции диверсификации – на 7,75 млрд. рублей.
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