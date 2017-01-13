В 2017 году родителей детсадовцев ожидают несколько неприятных сюрпризов

Во-первых, это подорожание оплаты. За январь родители уже будут платить 2 997 рублей вместо 2 770 за пребывание ребенка в общеразвивающем детском саду с 10,5-часовым режимом работы. Это наиболее распространенный вид детского сада в Татарстане, говорится в разъяснении о повышении оплаты в детсадах, которое разослало в образовательные учреждения Минобрнауки.

Квитанции еще не раздали, но в личных кабинетах портала госуслуг появилась сумма. Больше всего придется раскошелиться родителям детей с нарушениями речи. Так занимающимся в логопедической группе за январь начислили 4 247 рублей, раньше было чуть больше 3 800.

Успокаивая родителей, схватившихся за сердце при виде январской платежки, чиновники напомнили, что в Татарстане действуют льготы, сглаживающие рост платы. Это федеральная и региональная субсидии. Первая зависит от количества детей в семье посещающих детский сад и варьируется от 20% до 70%, вторая — от уровня дохода, сообщает Татпресса. Итого, заплатив 2 997 рублей родитель получит компенсацию в размере 1 198,8 рубля. Фактический расход семьи на оплату детского сада составит 1 798,2 рубля, — пояснили в Министерстве образования и науки Татарстана.

Повышение родительской платы — это еще не все неприятные новости на это год. С 1 февраля в Татарстане закрываются детские сады с 12-часовым режимом работы. Все дошкольные учреждения переходят на 10,5-часовой режим. Хотя в Минобрнауки Татарстана утверждают, что 12-часовых детсадов и групп было не так много — около 30%, для родителей — это серьезный удар. Даже в детсадах, работающих сейчас по 10,5-часовой программе, сейчас есть дежурные группы, в которых дети дожидались задержавшихся на работе родителей абсолютно бесплатно.

С 1 февраля за услугу придется платить.