В Париже на Марсовом поле пройдет Сабантуй

В Казань накануне вечером прилетела мэр Парижа Анн Идальго. 16 февраля Рустам Минниханов с гостьей обсудили вопросы проведения в Париже в 2017 году национального праздника Сабантуй. Предполагается, что он пройдет на Марсовом поле. Дату определят позднее.

Анн Идальго сообщила, что для них интересен опыт Татарстана и Казани в подготовке и проведении спортивных мероприятий международного уровня.

- Нам интересна ваша стратегия развития туризма и спорта, - сказала она. - Строительство масштабных спортивных сооружений, все международные события, которые у вас уже прошли и к которым вы готовитесь.

Мэр Парижа сказала, что и столица Франции готова делиться собственным опытом в области туризма, привлечения путешественников со всего мира.

В итоге, президент Татарстана пригласил Идальго посетить Казань этим летом, во время Кубка конфедераций-2017, сообщает КП.