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28 декабря в 17:03
Песков рассказал о планах Путина на новогодние каникулы
Песков рассказал о планах Путина на новогодние каникулы

Часть новогодних праздников президент России отведет для любимых им занятий спортом, включая плавание и хоккей.

28 декабря в 15:59
В 2017 году в РТ создадут 30 приемных семей для пожилых граждан
В 2017 году в РТ создадут 30 приемных семей для пожилых граждан

Сейчас в регионе приступили к реализации первого этапа проекта «Приемная семья для пожилого человека», рассказала министр соцзащиты РТ Эльмира Зарипова.
28 декабря в 14:29
В РТ один пассажир погиб, шесть пострадали в ДТП с микроавтобусом
В РТ один пассажир погиб, шесть пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Чистопольском районе лоб в лоб столкнулись Форд и Фольксваген с людьми.

28 декабря в 13:26
В Татарстане началась акция «Дед Мороз – Единоросс»
В Татарстане началась акция «Дед Мороз – Единоросс»

Юные бугульминцы получили из рук благотворителей подарки, среди которых современный смартфон, лыжный комплект, теплая куртка, велосипед.

28 декабря в 13:09
Булгар банк перестал выдавать деньги
Булгар банк перестал выдавать деньги

С кризисом ликвидности столкнулся шестой по счету банк с татарстанскими корнями за последнее время.
28 декабря в 11:25
Мэр Челнов выступил против строительства в городе крематория
Мэр Челнов выступил против строительства в городе крематория

Его поддержал совет старейшин города, пояснив, что “данный вопрос является неэтичным для нашей ментальности”.

28 декабря в 10:39
График работы поликлиник в Челнах в праздничные дни
График работы поликлиник в Челнах в праздничные дни

С 1 по 8 января будет организовано дежурство врачей-терапевтов участковых, врачей общей практики и врачей-педиатров.

28 декабря в 09:50
В Челнах пешеходы массово жалуются на снежные завалы
В Челнах пешеходы массово жалуются на снежные завалы

Снег, убираемый с магистралей, дорожная техника сваливает у обочин и пешеходных переходов.

28 декабря в 08:56
Спасатели нашли на месте крушения ТУ-154 еще три тела погибших
Спасатели нашли на месте крушения ТУ-154 еще три тела погибших

Общее число обнаруженных тел достигло 15, также найдены 223 фрагмента тел.

28 декабря в 08:12
Запускать салюты в Челнах можно на 4 площадках
Запускать салюты в Челнах можно на 4 площадках

Использовать пиротехнику можно в парке Победы, на городском пляже и Сармановском тракте, в Сидоровке.


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Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

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Выпуск №49 от 22 декабря, 2016г.
28 декабря 2016г. 22:42

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в 15:59
Рубрика: Вечерка On-Line

В 2017 году в РТ создадут 30 приемных семей для пожилых граждан

В 2017 году в РТ создадут 30 приемных семей для пожилых граждан

В 2017 году в Татарстане создадут 30 приемных семей для пожилых жителей республики. Сейчас в регионе приступили к реализации первого этапа проекта «Приемная семья для пожилого человека», рассказала министр соцзащиты РТ Эльмира Зарипова.

«Сейчас идет подбор потенциальных приемных семей для пожилых дееспособных татарстанцев. Также они проверяются на соответствие тем требованиям, что были утверждены Правительством республики. Данное направление нашей работы является приоритетным в социальном обслуживании», – отметила министр.

Спикер также сообщила, что в прошлом году Минсоцзащиты республики организовало проведение мониторинга по изучению условий проживания пожилых татарстанцев. В 2015 году соцработников интересовали граждане, достигшие 80 лет. В этом году такая же работа была проведена и в отношении тех татарстанцев, которым исполнилось 70 лет, сообщает Татар-информ.

«Мы изучаем условия жизни пожилых граждан, смотрим, одинокие ли они в принципе или просто одиноко проживают, вдали от своих детей. В таком случае мы связываемся с их детьми, чтобы понять, насколько их близкий человек обеспечен всем необходимым и ни в чем не нуждается», – пояснила Зарипова.

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