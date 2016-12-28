В 2017 году в РТ создадут 30 приемных семей для пожилых граждан

В 2017 году в Татарстане создадут 30 приемных семей для пожилых жителей республики. Сейчас в регионе приступили к реализации первого этапа проекта «Приемная семья для пожилого человека», рассказала министр соцзащиты РТ Эльмира Зарипова.
«Сейчас идет подбор потенциальных приемных семей для пожилых дееспособных татарстанцев. Также они проверяются на соответствие тем требованиям, что были утверждены Правительством республики. Данное направление нашей работы является приоритетным в социальном обслуживании», – отметила министр.
Спикер также сообщила, что в прошлом году Минсоцзащиты республики организовало проведение мониторинга по изучению условий проживания пожилых татарстанцев. В 2015 году соцработников интересовали граждане, достигшие 80 лет. В этом году такая же работа была проведена и в отношении тех татарстанцев, которым исполнилось 70 лет, сообщает Татар-информ.
«Мы изучаем условия жизни пожилых граждан, смотрим, одинокие ли они в принципе или просто одиноко проживают, вдали от своих детей. В таком случае мы связываемся с их детьми, чтобы понять, насколько их близкий человек обеспечен всем необходимым и ни в чем не нуждается», – пояснила Зарипова.
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