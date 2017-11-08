В 2018 году в Челнах планируется привести в нормативное состояние 44 км дорог

В Набережных Челнах прошло общественное обсуждение программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Набережночелнинской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

На публичных слушаниях было заявлено, что в 2018 году в Челнах планируется привести в нормативное состояние 44 километра дорог. Общий объем финансирования предположительно составит 1 млрд. 460 млн. рублей. При этом по программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Набережночелнинской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» планируется получить не менее 730 млн. рублей, такая же сумма сформирована за счет республиканского, муниципального и внебюджетных источников, передает «Татар-информ».

Основные силы и средства будут направлены на капитальный ремонт улицы 40 лет Победы - от улицы Дружбы Народов до проспекта Яшьлек со строительством продолжения до проспекта Залесный.