В 2018 году в Челнах планируется привести в нормативное состояние 44 км дорог

В Набережных Челнах прошло общественное обсуждение программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Набережночелнинской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».
На публичных слушаниях было заявлено, что в 2018 году в Челнах планируется привести в нормативное состояние 44 километра дорог. Общий объем финансирования предположительно составит 1 млрд. 460 млн. рублей. При этом по программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Набережночелнинской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» планируется получить не менее 730 млн. рублей, такая же сумма сформирована за счет республиканского, муниципального и внебюджетных источников, передает «Татар-информ».
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