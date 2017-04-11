В 41 миллион рублей в день обходится бюджету РФ содержание президента

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11 апреля в 11:12
Татфондбанк признан банкротом
Татфондбанк признан банкротом

Открыто конкурсное производство. Общую стоимость имущества и активов банка временная администрация оценила в 71,393 млрд руб.

11 апреля в 09:20
Челны поддержат акцию «Волонтерский космический забег»
Челны поддержат акцию «Волонтерский космический забег»

Главной задачей участников станет преодоление дистанции протяженностью 1957 метров.

11 апреля в 08:37
В России могут приостановить чартерные полеты в Турцию
В России могут приостановить чартерные полеты в Турцию

Как заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, возможная остановка чартерных программ приведет к тому, что без отдыха останутся миллионы туристов, уже оплативших туры.
11 апреля в 08:27
КАМАЗ начал сборку нового грузовика
КАМАЗ начал сборку нового грузовика

Топливный бак будет рассчитан на 695 литров. В машине в качестве дополнительной опции может быть поставлен предпусковой подогреватель двигателя или второго спального места.

11 апреля в 08:17
Челны получат 47,6 миллионов рублей на развитие бизнеса
Челны получат 47,6 миллионов рублей на развитие бизнеса

На компенсацию затрат по программам «Лизинг-грант» и «Поддержка субъектов социального предпринимательства» город получит субсидию из республиканского бюджета.
11 апреля в 08:03
Алишер Усманов подаст в суд на Алексея Навального за клевету
Алишер Усманов подаст в суд на Алексея Навального за клевету

Ранее оппозиционер отправил заявление в СКР о возбуждении уголовного дела в отношении премьер-министра Дмитрия Медведева и бизнесмена Усманова.

11 апреля в 08:00
Исполком: сегодня в 65 микрорайоне по графику начнется подача горячей воды
Исполком: сегодня в 65 микрорайоне по графику начнется подача горячей воды

Накануне на месте аварии побывала рабочая группа во главе с руководителем исполнительного комитета города Ринатом Абдуллиным.

10 апреля в 16:50
Прокуратура Челнов не нашла подтверждения родственным связям между чиновниками
Прокуратура Челнов не нашла подтверждения родственным связям между чиновниками

Напомним, что о возможном родстве сообщил депутат горсовета Набережных Челнов Сергей Яковлев.

10 апреля в 16:33
В 41 миллион рублей в день обходится бюджету РФ содержание президента
В 41 миллион рублей в день обходится бюджету РФ содержание президента

На работу законодательных органов на федеральном и муниципальном уровнях в 2017 году будет потрачено 13 млрд. рублей, а на федеральное и региональные правительства - 6 миллиардов.
10 апреля в 14:05
В Челнах байкеры откроют сезон выступлением «7Б» и мотопробегом
В Челнах байкеры откроют сезон выступлением «7Б» и мотопробегом

Российская рок-группа «7Б» бесплатно выступит на открытии мотосезона в Набережных Челнах. Байкеры соберутся 13 мая в 12:00 на автозаправочной станции на Альметьевском тракте.


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Ильдар Халиков
Экс-премьер-министр Татарстана
04 апреля, 2017

Сказано 3 апреля 2017 г. после отставки: «Koнeчнo, я чувcтвую в тoм чиcлe и cвoю oтвeтcтвeннocть зa эту cитуaцию (с Татфондбанком). И нaвepнoe, мнoгиe тaк и пoдумaют, чтo мoя oтcтaвкa вызвaнa пocлeдними coбытиями. Ho нe буду вpaть: peшeниe былo пpинятo дaвнo. Cлучившeecя тoлькo зaдepжaлo мoй уxoд, тaк кaк мы пытaлиcь cдeлaть вce вoзмoжнoe для пpeдoтвpaщeния кpaxa Taтфoндбaнкa. Этa oтcтaвкa — цeликoм и пoлнocтью мoe coбcтвeннoe жeлaниe. Ecли бы нe этa cитуaция, ушeл бы eщe дo Hoвoгo гoдa".

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Выпуск №13 от 05 апреля, 2017г.
11 апреля 2017г. 11:47

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в 16:33
Рубрика: Вечерка On-Line

В 41 миллион рублей в день обходится бюджету РФ содержание президента

В 41 миллион рублей в день обходится бюджету РФ содержание президента

Траты российского бюджета на чиновников намного превысили расходы на медицину и образование. Только на содержание президента бюджет страны тратит 41 миллион рублей в день. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследования российского бюджета.

Расходы федерального бюджета на 2017 год по разделу «Общегосударственные вопросы» (обеспечение деятельности президента, правительства, губернаторов и других органов власти) превысили суммарные расходы на образование и здравоохранение: 1,2 трлн рублей против 946,5 млрд. 

В консолидированном бюджете ассигнования раздела «Общегосударственные вопросы» заложены в объеме 1,928 трлн рублей. Среди трех основных затрат на функционирование чиновников (президента, губернаторов и правительств) дороже всего обойдется лидер страны, подсчитал журнал Forbes. На содержание президента в 2017 году заложено 15 миллиардов рублей.
С помощью калькулятора несложно подсчитать, что только официально на содержание президента Россия тратит 41 миллион рублей в день, даже чуть больше.

На работу законодательных органов на федеральном и муниципальном уровнях в 2017 году будет потрачено 13 миллиардов рублей, а на федеральное и региональные правительства - 6 миллиардов.

Некоторые сравнения. В прошлом году самым затратным среди общегосударственных вопросов был подраздел «Международные отношения и международное сотрудничество» (329 млрд рублей), что почти вдвое выше расходов на аналогичный подраздел в 2014-м (176 млрд).
В 2017 году финансирование стационарной медицинской помощи с учетом инфляции сократится в 2,5 раза по сравнению с 2012-м. Расходы федерального бюджета на дошкольное образование сократятся в 2017 году на 47,7% по сравнению с 2016-м. Доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство упадет с 2,6% в 2011 году до 0,4% в 2017-м.

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Комментарии:


. 10.04.2017 17:26

Вот куда уходят наши деньги.. А не жирно ли будет? Я бы тоже в президенты пошел, если бы знал, что 41 лям в день обещают

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. 10.04.2017 17:57

Ну, теперь знаешь, надеемся, что будешь выдвигаться в 2018 г.... Кстати, содержание президента, это не зарплата, а содержаний всех зданий и резиденций, всего аппарата и всей обслуги, охрана и т.п.

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. 11.04.2017 06:03

Допустим , что так.
Но где ссылка на источник?
“этом сообщает РБК”. Где ссылка на само сообщение РБК?
Откуда цифры?

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. 11.04.2017 10:14

http://www.rbc.ru/politics/09/12/2016/58498efc9a7947140f04eab5

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