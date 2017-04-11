В 41 миллион рублей в день обходится бюджету РФ содержание президента

Траты российского бюджета на чиновников намного превысили расходы на медицину и образование. Только на содержание президента бюджет страны тратит 41 миллион рублей в день. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследования российского бюджета.
Расходы федерального бюджета на 2017 год по разделу «Общегосударственные вопросы» (обеспечение деятельности президента, правительства, губернаторов и других органов власти) превысили суммарные расходы на образование и здравоохранение: 1,2 трлн рублей против 946,5 млрд.
В консолидированном бюджете ассигнования раздела «Общегосударственные вопросы» заложены в объеме 1,928 трлн рублей. Среди трех основных затрат на функционирование чиновников (президента, губернаторов и правительств) дороже всего обойдется лидер страны, подсчитал журнал Forbes. На содержание президента в 2017 году заложено 15 миллиардов рублей.
С помощью калькулятора несложно подсчитать, что только официально на содержание президента Россия тратит 41 миллион рублей в день, даже чуть больше.
На работу законодательных органов на федеральном и муниципальном уровнях в 2017 году будет потрачено 13 миллиардов рублей, а на федеральное и региональные правительства - 6 миллиардов.
Некоторые сравнения. В прошлом году самым затратным среди общегосударственных вопросов был подраздел «Международные отношения и международное сотрудничество» (329 млрд рублей), что почти вдвое выше расходов на аналогичный подраздел в 2014-м (176 млрд).
В 2017 году финансирование стационарной медицинской помощи с учетом инфляции сократится в 2,5 раза по сравнению с 2012-м. Расходы федерального бюджета на дошкольное образование сократятся в 2017 году на 47,7% по сравнению с 2016-м. Доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство упадет с 2,6% в 2011 году до 0,4% в 2017-м.
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http://www.rbc.ru/politics/09/12/2016/58498efc9a7947140f04eab5
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