В 68 домах Набережных Челнов ведутся ремонтные работы

В настоящее время в многоквартирных домах автограда производят ремонт внутридомовых инженерных систем: сетей теплоснабжения, горячей и холодной воды.

Всего же в этом году в программу капитального ремонта вошли 147 домов на общую сумму более 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба исполкома города.

Отметим, что в прошлом году в Набережных Челнах было капитально отремонтировано 150 домов. Всего же с начала действия программы капитального ремонта жилого фонда в автограде отремонтировали жилищный фонд на сумму более 10,5 млрд руб.