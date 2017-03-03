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03 марта в 15:05
Первой дорогой для беспилотников станет трасса Казань-Набережные Челны
Первой дорогой для беспилотников станет трасса Казань-Набережные Челны

Первые беспилотные автомобили поедут по трассе уже через два-три года. В РТ планируют через минимальные затраты подготовить достойную инфраструктуру для приема таких машин.

03 марта в 14:54
Пострадавшие от Татфондбанка предприниматели могут добиться компенсации
Пострадавшие от Татфондбанка предприниматели могут добиться компенсации

Тимур Нагуманов объяснил в своем аккаунте Instagram, как пострадавшие клиенты-бизнесмены могут стать частью реестра кредиторов.

03 марта в 14:10
ГИБДД РТ рекомендует воздержаться от поездок за пределы города 4 марта
ГИБДД РТ рекомендует воздержаться от поездок за пределы города 4 марта

На территории республики ожидается ухудшение погодных условий: осадки в виде мокрого снега, усиление ветра до 16 м/с, гололедица. Лучше воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов.

03 марта в 13:33
Смертельное ДТП в Татарстане: столкнулись легковушка и грузовик
Смертельное ДТП в Татарстане: столкнулись легковушка и грузовик

Авария произошла в седьмом часу утра на 39-м км трассы Чистополь — Нижнекамск. В результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля.

03 марта в 09:58
В 68 домах Набережных Челнов ведутся ремонтные работы
В 68 домах Набережных Челнов ведутся ремонтные работы

Всего же в этом году в программу капитального ремонта вошли 147 домов на общую сумму более 1 млрд рублей.

03 марта в 09:30
ЦБ отобрал лицензию у Татфондбанка
ЦБ отобрал лицензию у Татфондбанка

Банк входил в топ-50 банковской системы РФ. Помимо него, под санкции регулятора подпали Интехбанк и Анкор банк.

03 марта в 08:55
В Татарстане цены на лекарства за год выросли на 3%
В Татарстане цены на лекарства за год выросли на 3%

По данным Минздрава РТ, в России рост потребительских цен на медикаменты, включая не жизненно важные лечебные препараты, составил 4,9%.
03 марта в 08:30
Полицейские в Челнах разыскивают сбытчиков фальшивых купюр
Полицейские в Челнах разыскивают сбытчиков фальшивых купюр

Банкноты номиналом 5000 рублей они реализовали днем в торговых точках города.

03 марта в 07:54
Когогина собрала всех резидентов ТОСЭР вместе
Когогина собрала всех резидентов ТОСЭР вместе

Сейчас 7 предприятий являются резидентами ТОСЭР. Они инвестировали в экономику Набережных Челнов 8 млрд руб.

02 марта в 17:09
«КАМАЗ» получил премию IT AWARDS
«КАМАЗ» получил премию IT AWARDS

Награда вручена директору Центра информационных и коммуникационных технологий ПАО «КАМАЗ» Артему Головатому.


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Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

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Выпуск 8 от 02 марта, 2017г.
04 марта 2017г. 03:32

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в 09:58
Рубрика: Вечерка On-Line

В 68 домах Набережных Челнов ведутся ремонтные работы

В 68 домах Набережных Челнов ведутся ремонтные работы

В настоящее время в многоквартирных домах автограда производят ремонт внутридомовых инженерных систем: сетей теплоснабжения, горячей и холодной воды.

Всего же в этом году в программу капитального ремонта вошли 147 домов на общую сумму более 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба исполкома города.

Отметим, что в прошлом году в Набережных Челнах было капитально отремонтировано 150 домов. Всего же с начала действия программы капитального ремонта жилого фонда в автограде отремонтировали жилищный фонд на сумму более 10,5 млрд руб.

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