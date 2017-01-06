В аэропортах РТ из-за непогоды задерживается целый ряд авиарейсов

В международном аэропорту Казани и других аэропортах Татарстана из-за погодных условий задерживается целый ряд авиарейсов: в Москву, Сыктывкар, Самару и Киров.

По данным онлайн-табло, имеет место задержка более двух десятков рейсов различных авиакомпаний. Данные о других отложенных рейсах можно посмотреть на сайтах аэропортов.

Напомним, в Татарстане установилась туманная погода. По прогнозам синоптиков, туман частично сохранится до завтрашнего дня. Завтра же ожидаются сильные снегопады и снежные заносы на дорогах, сообщает «БИЗНЕС Online».