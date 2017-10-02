В международном аэропорту Бегишево прошли комплексные учения аварийно-спасательной команды с привлечением экстренных служб города Набережные Челны. Об этом сообщается на страничке официальной группе аэропорта Вконтакте.
Подобные учения в Бегишево проходят ежегодно и являются неотъемлемой частью работы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также частью подготовки к осенне-зимнему периоду навигации.
В этом году спасателями отрабатывались действия по ликвидации авиационного происшествия: по легенде командир воздушного судна ЯК-40, заходившего на посадку в Бегишево, передал информацию о неисправности передней стойки шасси. После поступления сигнала тревоги в аэропорту Бегишево была развернута масштабная спасательная операция. В рамках учений спасатели отработали тушение пожара, эвакуацию пассажиров и оказание медицинской помощи пострадавшим, а также эвакуацию аварийного воздушного судна.
Благодаря грамотным и оперативным действиям СПАСОП и других задействованных подразделений аэропорта, учения прошли успешно, все поставленные задачи были выполнены.
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Правдомер
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Олег МатвейчевПолитолог
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07 сентября, 2017
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В аэропорту Бегишево была развернута масштабная спасательная операция
В международном аэропорту Бегишево прошли комплексные учения аварийно-спасательной команды с привлечением экстренных служб города Набережные Челны. Об этом сообщается на страничке официальной группе аэропорта Вконтакте.
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