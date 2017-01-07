В Аксубаевском районе три девушки разгромили снежный городок

В Аксубаевском районе полиция задержала трех девушек в возрасте 18-20 лет за разгром снежного городка, сообщает издание «Аксубаево».

Инцидент произошел сегодня ночью в Урмандеевском сельском поселении. Злоумышленницы сорвали гирлянды с елки и разгромили снежные фигуры у здания нового многофункционального культурного центра.

Полицейские по горячим следам задержали девушек. Как оказалось, разгром устроила местная жительница с двумя подругами, которые приехали к ней в гости.