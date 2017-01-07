Вход | Регистрация
Курсы валют (07.01.2017):
$60.65690 63.81110
Погода в Набережных Челнах:
Пасмурно Снег Пасмурно
-10° -10° -12°
День
07 января		 Вечер
07 января		 Ночь
08 января
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
07 января в 12:10
В Аксубаевском районе три девушки разгромили снежный городок
В Аксубаевском районе три девушки разгромили снежный городок

Злоумышленницы сорвали гирлянды с елки и сломали снежные фигуры.

07 января в 11:08
При пожаре в Челнах погиб мужчина
При пожаре в Челнах погиб мужчина

По предварительной версии причиной возгорания стала не потушенная сигарета.

07 января в 09:29
На трассе М-7 погибли трое мужчин
На трассе М-7 погибли трое мужчин

“Калину”, в которой ехали рыбаки, занесло на дороге и машина выехала на встречную полосу.

07 января в 08:36
Шестой этап ралли-рейда «Дакар» отменили
Шестой этап ралли-рейда «Дакар» отменили

Из-за пришедших в Боливию дождей трасса оказалась практически непригодной для гонки.

06 января в 18:27
В аэропортах РТ из-за непогоды задерживается целый ряд авиарейсов
В аэропортах РТ из-за непогоды задерживается целый ряд авиарейсов

По данным онлайн-табло, имеет место задержка более двух десятков рейсов различных авиакомпаний. Данные о других отложенных рейсах можно посмотреть на сайтах аэропортов.
06 января в 18:11
В РТ в новогоднюю ночь мужчина попал в больницу с укусами на детородном органе
В РТ в новогоднюю ночь мужчина попал в больницу с укусами на детородном органе

Отметив праздник за столом, пара решила уединиться. В какой-то момент мужчине пришло смс-сообщение, которое разозлило женщину, и она не сдержалась.

06 января в 14:22
Пятое смертельное ДТП в 2017 году в РТ - “легковушка” врезалась в грузовик
Пятое смертельное ДТП в 2017 году в РТ - “легковушка” врезалась в грузовик

Как сообщили в ГИБДД Татарстана, в 12.40 58-летний водитель «Логана», по предварительным данным, на скорости вылетел на полосу встречного движения и врезался в ГАЗ-3705.

06 января в 14:07
Челнинские коммунальщики не справляются со снегом
Челнинские коммунальщики не справляются со снегом

На проспектах - снежная каша. Но гораздо хуже дела обстоят на местных проездах - сугробы по колено. Люди падают, не могут выбраться из собственных дворов.

06 января в 13:22
В РТ на трассах из-за плохой погоды развернули пункты обогрева
В РТ на трассах из-за плохой погоды развернули пункты обогрева

В таких пунктах граждане могут остановиться на отдых, поесть горячей пищи, зарядить мобильные устройства, узнать о заторах по маршруту следования.

06 января в 13:17
6-7 января в челнинских храмах пройдут рождественские богослужения
6-7 января в челнинских храмах пройдут рождественские богослужения

Рождество Христово называют «зимней Пасхой», его значение столь велико, что даже летосчисление мы ведем от Рождества Христова. В Челнах прихожан ждут во всех храмах.


Все новости On-Line
Правдомер
Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

Ложь
Правда

Индекс правды: 85%
Проголосовало: 89

Требуется менеджер

Новости

Выпуск 50 от 29 декабря, 2016г.
07 января 2017г. 13:58

Новости Колумнисты Работа Объявления

Экономика |

Здоровье |

Скандал |

Образование |

Транспорт |

Мужской взгляд |

Политика |

Общество |

Культура |

Интервью |

Происшествия |

ЖКХ |

Спорт|

Вечерняя тренировка

Поиск по сайту

Расширенный поиск

Комментарии посетителей
Специальный проект газеты «Вечерние Челны. Все о здоровье» и Фонда имени Анжелы Вавиловой

«Милосердие без границ»
Если вы не очерствели душой, протяните руку помощи больным детям. Даже небольшая сумма поможет им жить без боли. Без нас им просто не справиться!
Это Милана Ситникова
Посмотреть все

Посмотреть все
Видео:
Наиль Магдеев поздравил челнинцев с Новым годом (ВИДЕО)
Посмотреть все
Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”




ГлавнаяВечерка On-Line
в 12:10
Рубрика: Вечерка On-Line

В Аксубаевском районе три девушки разгромили снежный городок

В Аксубаевском районе три девушки разгромили снежный городок

В Аксубаевском районе полиция задержала трех девушек в возрасте 18-20 лет за разгром снежного городка, сообщает издание «Аксубаево».

Инцидент произошел сегодня ночью в Урмандеевском сельском поселении. Злоумышленницы сорвали гирлянды с елки и разгромили снежные фигуры у здания нового многофункционального культурного центра.

Полицейские по горячим следам задержали девушек. Как оказалось, разгром устроила местная жительница с двумя подругами, которые приехали к ней в гости.

Добавить комментарий

Имя:

Email:

Уведомлять меня о новых записях
Защита от спама:
Напишите недостающее слово: «Лебедь, рак и ...» ?
О газете и редакции | Рекламная служба | Прайс-лист | Конкурсы | Архив печатной версии

© 2017 "Вечерние Челны". При перепечатке материалов ссылка на газету "Вечерние Челны" обязательна.
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru