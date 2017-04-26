В апреле прожиточный минимум в Татарстане составил 6 935 рублей 99 копеек

6935 рублей 99 копеек составил прожиточный минимум в Татарстане. С 16 по 22 апреля он вырос на 0,41%. Также выросли в цене рациональный и потребительские бюджеты, сообщает Эфир-24.
Стоимость минимального потребительского бюджета составила 14463 рубля 90 копеек и выросла на 0,20%, рационального - 41007 рублей 78 копеек, рост на 0,10%.
В продовольственном секторе цены выросли на картофель, зелень, свежую и квашеную капусту, лук, молоко и кисломолочные продукты, хлеб, яблоки, виноград, свежие помидоры, гранаты и груши.
Удешевление коснулось свежих огурцов, куриных яиц, сахара, цитрусовых, ягод, мороженой рыбы, говядины и минеральной воды.
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