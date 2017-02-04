В аптеках Казани и Елабуги выявлено превышение цен на важнейшие лекарственные препараты

Инспекторы Государственного комитета РТ по тарифам зафиксировали в аптеках Казани и Елабуги факты завышения цен на некоторые жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) в нарушение законодательно установленных предельных надбавок. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по тарифам.
Нарушения установленных норм надбавок выявлены в четырех казанских ООО: «Контакт А+», «Панацея-Фарм», «Фарм-Инвест», «Ева Плюс», а также в елабужском ООО «Мир лекарств».
В каждом случае по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ («Нарушение порядка ценообразования» – прим. Т-и) были составлены протоколы об административных правонарушениях в отношении юридических и должностных лиц, наложены штрафы.
Госкомитет РТ по тарифам напоминает: формировать цены на ЖНВЛП с учетом установленных предельных размеров оптовых и розничных надбавок – обязательное условие для оптовых и розничных аптечных предприятий. При этом предельные размеры оптовых надбавок для препаратов до 50 рублей включительно – 15 процентов, от 50 рублей до 500 рублей включительно – 13 процентов, более 500 рублей – 11 процентов. Максимальные розничные надбавки не должны превышать 32, 30 и 23,4 процента соответственно.
Завышение цен на лекарства квалифицируется по статье ст. 14.6 КоАП РФ («Нарушение порядка ценообразования» – прим. Т-и) и карается административным штрафом в 50 тысяч рублей или дисквалификацией на срок до трех лет для должностных лиц; для юридических лиц предусмотрен штраф в двойном размере от излишка выручки.
Комментарии посетителей
а кто вам разрешил публиковать моё фото с мужем во время семейной разборки? проклятые журналюги, кто вам...
Ну, если она и её подчиненные делают продажи на такие суммы, то ей нужно не учиться, а преподавать эту самую...
Какие нарушения хочет прокуратура что бы были устранены? Розыгрыш закончился-нарушения устранены как народ...
Продукт конкурентный. Просто конкурентов нет. Ты думаешь это легко - сделать так, что бы не было конкурентов?...
просто в восторге что одна тварь затолкала страну в такую задницу
Вот не полюбила я этот магнит-косметик с самого начала)) Все-таки есть у нас хороший Впрок. Если бы там еще...
Ты просто дурак
Надо помнить о всех, кто причастен к этой трагедии - о президенте, который открыл ворота мигрантам - о...
Так все правильно - чем дольше строят, тем выше цена. Поэтому выгодно как можно дольше строить, неужели...
дорога не чищена,гололед,куча разворотов,сужение трассы-куда ей еще ехать
План такой - получить (наверное) джип за 4 ляма и позолоченную цацку, продать все это , что бы купить конуру в...
Сергей, у тебя еще нет выслуги лет, что бы за людьми убирать. Тебе же ясно при трудоустройстве сказали - 10 лет....
Слушай, баран, у тебя бомбить начинает, когда настойка боярышника кончается ?
Выражусь понятными для тебя словами: Отполировано. Давно. ТВОИМ ЯЗЫКОМ :))) ЗЫ: Серый, че ты такой тупой ?
тебя ж на лапату не усадишь.... ты хоть и навоз но будешь сопротивляться... или нет?
ну тебя то не позавут.... с шерстью и мозгами ты давно растался ... с тебя кабысдох пора шкуру да подковы...
ну твое дупло поди давно отполировано ..
роман, что, больно было ? Ну так ты не переживай, это же не принудительный массаж простаты ... Так ты поплачь,...
а ты дибил
Что бы у этого старосты сынок вырос павлушей морозовым.