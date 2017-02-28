В Башкирии лавина накрыла трех школьников

В Башкирии 10-летний мальчик и двое его 7-летних друзей попали под лавину неподалеку от деревни Чингизово в Баймакском районе, сообщает Лайф. Известно, что дети забрались слишком высоко на гору Алсын-бай и своими активными играми спровоцировали сход снега.

- Двоих мальчиков отбросило лавиной в сторону, третьего завалило снегом. Прибывшие на место родственники откопали ребенка, он был госпитализирован, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался, - рассказала Лайфу старший помощник руководителя управления СКР по республике Башкортостан Светлана Абрамова.

Результаты вскрытия показали, что причиной смерти мальчика стало удушение, наступившее из-за долгого нахождения под снегом.