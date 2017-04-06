В Башкирии лиса обокрала рыбаков (ВИДЕО)

Жители башкирского села Старосубхангулово сняли на видео лису, которая стащила у них удочку, сообщает ГТРК «Башкортостан». Рыбаки, занимавшиеся подледным ловом на реке Белая, заметили бегущее к ним животное. Они стали подзывать его и кинули на снег пару рыбин. Лиса подняла одну из них, а затем схватила лежащую рядом удочку и пустилась наутек.