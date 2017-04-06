В Башкирии лиса обокрала рыбаков (ВИДЕО)

Жители башкирского села Старосубхангулово сняли на видео лису, которая стащила у них удочку, сообщает ГТРК «Башкортостан». Рыбаки, занимавшиеся подледным ловом на реке Белая, заметили бегущее к ним животное. Они стали подзывать его и кинули на снег пару рыбин. Лиса подняла одну из них, а затем схватила лежащую рядом удочку и пустилась наутек.
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|06 апреля в 16:16
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|06 апреля в 15:55
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|06 апреля в 14:36
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|06 апреля в 13:26
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|06 апреля в 12:51
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|06 апреля в 10:27
В Челнах пройдет митинг “против террора”
Как сообщает мэрия города, “Главная цель акции – сплотиться в борьбе против главной угрозы современного общества – международного терроризма”.
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Правдомер
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Ильдар ХаликовЭкс-премьер-министр Татарстана
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04 апреля, 2017
Сказано 3 апреля 2017 г. после отставки: «Koнeчнo, я чувcтвую в тoм чиcлe и cвoю oтвeтcтвeннocть зa эту cитуaцию (с Татфондбанком). И нaвepнoe, мнoгиe тaк и пoдумaют, чтo мoя oтcтaвкa вызвaнa пocлeдними coбытиями. Ho нe буду вpaть: peшeниe былo пpинятo дaвнo. Cлучившeecя тoлькo зaдepжaлo мoй уxoд, тaк кaк мы пытaлиcь cдeлaть вce вoзмoжнoe для пpeдoтвpaщeния кpaxa Taтфoндбaнкa. Этa oтcтaвкa — цeликoм и пoлнocтью мoe coбcтвeннoe жeлaниe. Ecли бы нe этa cитуaция, ушeл бы eщe дo Hoвoгo гoдa".
Комментарии:
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. 06.04.2017 10:48
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ей кинули мелкую рыбешку а она подумала что удочка тоже рыбаОтветить
Комментарии посетителей
Lala, Вы - врач скорой помощи или врач кардиолог ??? В статье даёт советы ПРАКТИКУЮЩИЙ доктор...А Вы - доктор ???
ей кинули мелкую рыбешку а она подумала что удочка тоже рыба
Ну начнем с того что скорые не забирают пожилых и не ставят им инфаркт или инсульт,стараются отмазаться от...
ну конечно. не путосу же в метро идти людей взрывать. Семья этого несчастного скорее всего уже обеспечена на...
Он не дурачок, за такие тексты они бабки свои получают... Потом сами же и свалят в якобы ненавистную ими...
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.”..избирается депутатами..... .” Фактически давно назначен !