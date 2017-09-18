В Башкирии прошел митинг в защиту родного языка

В Уфе в субботу прошел митинг в защиту башкирского языка. В мероприятии участвовали активисты национальных организаций «Башкорт», «Конгресс башкирского народа» из Уфы и других городов, а также районов республики.



Уфимская мэрия отказала организаторам в согласовании акции, заявив, что в этот день все разрешенные площадки заняты и предложив перенести его на другую дату. Из республиканского министерства образования в местные администрации и школы было разослано письмо, в котором было рекомендовано устроить 16 сентября для учителей башкирского языка «методический день». За день до проведения митинга руководители «Башкорта» сообщили, что на их телефонные номера и аккаунты в соцсетях началась хакерская атака, а активистов в районах вызывают в правоохранительные органы и вручают предостережения «о недопустимости экстремистских действий». Тем не менее, на митинг пришло, по оценкам наблюдателей, около двух тысяч человек.



На митинге выступавшие требовали от властей обеспечить обязательное изучение в школах башкирского языка, как государственного и восстановить школьные часы, отводившиеся ранее на изучение башкирского языка и «незаконно сокращенные под давлением чиновников». Особое возмущение собравшихся, среди которых было много учителей башкирского языка, вызвали прокурорские проверки в школах республики на предмет добровольности изучения башкирского языка. Выступавшие утверждали, что в результате такой практики в школах началось массовое сокращение учителей башкирского языка.



Практически каждый из выступавших призывал отправить в отставку главу республики Рустэма Хамитова и министра образования Башкирии Гульназ Шафикову, которых башкирские национальные организации считают главными виновниками бедственной ситуации с башкирским языком.



В минувший четверг глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил, что более 75% учащихся школ Башкортостана добровольно выбрали изучение башкирского в качестве государственного языка республики.