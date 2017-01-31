В бэби-бокс Челнов подкинули первого ребенка

Бэби-бокс был открыт при КДМЦ Челнов в мае 2015 года, но до недавнего времени задействован не был. 27 января в него подкинули первого новорожденного.

«Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Это первый случай, когда с помощью бэби-бокса удалось сохранить жизнь маленького человека. Медицинский персонал действовал слаженно, согласно регламенту, - сообщили "Вечерке" в КДМЦ. Персонал пока не раскрывает каких-либо сведений о малыше.