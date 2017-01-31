В бэби-бокс Челнов подкинули первого ребенка

|31 января в 19:33
Власти РФ могут разрешить полеты сразу в три аэропорта Арабской Республики.
|31 января в 16:46
Сотрудники полиции задержали его в рабочем кабинете после получения от старосты группы 32 тысяч рублей.
|31 января в 14:27
Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Татарстане превышен на 6,5 %, на карантин закрыты десятки классов.
|31 января в 13:42
В начале февраля собственники квартир получат квитанции на оплату ЖКХ, где ОДН будет включен в раздел жилищных услуг.
|31 января в 09:40
Все происходит строго в рамках закона, и банк требует с артиста 13 миллионов рублей, по которым певец выступал поручителем по кредитам.
|31 января в 08:50
Руководство автогиганта в свою очередь заявляет, что данная информация неверна.
|31 января в 08:25
Все дело в том, что новые приборы контролируют всю ширину дороги, поэтому эффективнее.
|30 января в 15:29
В Ижевске завершилось первенство России по пауэрлифтингу (троеборью) среди юниоров и юниорок 19-23 лет.
|30 января в 13:35
Видеозапись появилась в соцсетях. На кадрах - драка между сотрудником скандального отеля и человеком, похожим на Довранбека Базарбаева.
|30 января в 12:56
Сотрудники МЧС поймали хищную птицу и эвакуировали ее на базу спасательного отряда.
Комментарии посетителей
Что бы у этого старосты сынок вырос павлушей морозовым.
Сергей, вот и будь бараном, коим всегда был. А то ишь ты - решил касту поменять. Сиди в своем стойле, не вякай и...
СеРОЖА, какой такой тебе, дятлу, курс ДОЛЛАРА ? Иди курс фанфуриков к б/у стеклотаре вычисляй, сорос помоечный ...
Ни хрена. Не получилось хитропопым прикинуться, так хоть щас - будь мужиком. Фраеров тут нашел. Ну еще понятно...
У меня. А ты, дятел этакий, полировщик болтов какого разряда ?
Сергей, не трогайте Ильдара. Хотя... Хоть трогай, хоть не трогай, Ильдар сам по себе вонючий. Он, очевдено, с...
Сергей не трогай га...но, вонять не будет.
Эх, Сергей, говорили что ты тролль А у тебя , оказывается бомбит - http://turboportal.ru/pics/sandbox/4666-post.html...
вау.... судя по описанию ты дока в этом вопросе.... интересно что твоя мама лакала перед тем как тебя зачать в...
)))))) а у кого она есть?
ну совсем запутали... это что укрепление или как Текущий курс рубля объявлен невозможным Далее:...
к сожалению ты прав... удобнее быть как все.... баранами стойлового содержания
Поэтому, Сергей, каберовские болты полируй еще энергичнее и старательнее. Альтернативы то у тебя нет ...
Ты там потише про Кремль. А то смотри - Сибирь большая, места для тебя найдется снег там чистить. А вот в...
Сергей, тебе они походу сделали массаж. Простаты. Да инструмент вынуть забыли. Так и ходишь весь день...
Текущий курс рубля объявлен невозможным Далее: https://news.rambler.ru/economics/35964658/?utm_content=news&utm_medium=read_more&utm_source=copylink ...
в смысле ? массаж делать не хотят?
если бы просили выплат, то другое дело. а признать банкротом - это отказаться от претензий. то ли имеет место...
)))))) как Вам ? “проститутки распаясались” .... и сам не гам ( более чем уверен что фитиль давно угас ) и другому...
ну нет покоя пенсионеру от проституток...