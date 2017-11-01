Вход | Регистрация
Курсы валют (01.11.2017):
$58.1179+0.2463 67.6434+0.4255
Погода в Набережных Челнах:
Пасмурно Пасмурно Пасмурно
+1° +1°
Вечер
01 ноября		 Ночь
02 ноября		 Утро
02 ноября
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
01 ноября в 15:24
В ближайшие два года может появиться халяльная криптовалюта
В ближайшие два года может появиться халяльная криптовалюта

Эксперты говорят, что последователей ислама смущает только отсутствие единого регулятора криптовалюты.

01 ноября в 14:14
Кредиторам «Татфондбанка» начинают выплачивать деньги
Кредиторам «Татфондбанка» начинают выплачивать деньги

Речь идет о юрлицах, включенных в третью очередь реестра требований кредиторов.
01 ноября в 13:55
Вернувшийся из колонии челнинец, «заложил» бомбу в доме на Сидоровке
Вернувшийся из колонии челнинец, «заложил» бомбу в доме на Сидоровке

Нетрезвого мужчину задержали спустя час. Оказалось, что таким образом он решил «проучить» приятеля.

01 ноября в 13:28
Санитарный вертолет забрал из КДМЦ Челнов первого ребенка
Санитарный вертолет забрал из КДМЦ Челнов первого ребенка

Мальчику из Мамадышского района потребовалась госпитализация в ДРКБ Казани.

01 ноября в 09:30
В Челнах пройдет прием граждан по вопросам нарушения трудового законодательства
В Челнах пройдет прием граждан по вопросам нарушения трудового законодательства

Прием будет проводиться с 10.00ч. до 12.00ч. в здании Общественной приемной мэра города.

01 ноября в 09:26
35 человек эвакуировались из челнинской школы
35 человек эвакуировались из челнинской школы

Информация о задымлении в общеобразовательной школе №50 поступила накануне днем на пульт дежурного МЧС.

01 ноября в 08:05
В Челнах водитель иномарки сбил подростка на пешеходке
В Челнах водитель иномарки сбил подростка на пешеходке

ДТП произошло накануне, в 17:10 на улице Жукова. 16-летнюю девочку доставили в БСМП.

31 октября в 14:28
Один из военных кораблей ВМФ будет носить название «Набережные Челны»
Один из военных кораблей ВМФ будет носить название «Набережные Челны»

Это большой действующий ракетный катер, экипажем до 50 человек.

31 октября в 13:47
Крановый завод Челнов анонсировал выход нового календаря (ВИДЕО 18+)
Крановый завод Челнов анонсировал выход нового календаря (ВИДЕО 18+)

И вновь челнинское предприятие не изменяет своим традициям - в пикантных съемках приняли участие сотрудницы НЧКЗ.

31 октября в 11:08
В Челнах продолжаются поиски пропавших школьниц
В Челнах продолжаются поиски пропавших школьниц

Волонтеры распространяют ориентировки по социальным сетям.


Все новости On-Line
Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

Ложь
Правда

Индекс правды: 35%
Проголосовало: 77

Требуется менеджер

Новости

Выпуск №42 от 01 ноября, 2017г.
01 ноября 2017г. 18:33

Новости Колумнисты Работа Объявления Все о здоровье

Экономика |

Скандал |

Образование |

Транспорт |

Мужской взгляд |

Политика |

Общество |

Культура |

Интервью |

Происшествия |

ЖКХ |

Спорт|

Поиск по сайту

Расширенный поиск

Комментарии посетителей

Посмотреть все
Видео:
Крановый завод Челнов анонсировал выход нового календаря (ВИДЕО 18+)
Крановый завод Челнов анонсировал выход нового календаря (ВИДЕО 18+)
Посмотреть все
Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





ГлавнаяВечерка On-Line
в 15:24
Рубрика: Вечерка On-Line

В ближайшие два года может появиться халяльная криптовалюта

В ближайшие два года может появиться халяльная криптовалюта

Криптовалюта как инструмент халяльного банкинга может быть создана в ближайшие два года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника по исламской экономике и финансам, руководителя аппарата Совета муфтиев России Мадину Калимуллину.

По итогам конференции в Казани с участием ученых и финансистов советник сказала, что характеристики криптовалюты позволяют появление халяльной криптовлюты.

Эта тема пока не охвачена шариатскими стандартами, но в ближайшие два-три года они могут быть разработаны, заметила Калимуллина.

По словам эксперта, последователей ислама смущает только отсутствие единого регулятора криптовалюты.

«Среди основных аргументов против биткойнов — это высокая степень риска (майсир) и неопределенности (гарар), отсутствие обеспечения реальными активами и гарантии государства», — сказала Калимуллина.

Согласно религиозным нормам ислама, в исламских банках запрещены ссудные проценты, финансовые спекуляции и ростовщичество, из-за чего в исламских банках не выдают деньги под проценты, передает «Татар-информ».

Оцените материал:
  • Понравился: 0
  • Не понравился: 1
Добавить комментарий

Имя:

Email:

Уведомлять меня о новых записях
Защита от спама:
Ответьте на вопрос: «Противоположность севера» ?
О газете и редакции | Рекламная служба | Прайс-лист | Конкурсы | Архив печатной версии

© 2017 "Вечерние Челны". При перепечатке материалов ссылка на газету "Вечерние Челны" обязательна.
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru