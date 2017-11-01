В ближайшие два года может появиться халяльная криптовалюта

Криптовалюта как инструмент халяльного банкинга может быть создана в ближайшие два года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника по исламской экономике и финансам, руководителя аппарата Совета муфтиев России Мадину Калимуллину.

По итогам конференции в Казани с участием ученых и финансистов советник сказала, что характеристики криптовалюты позволяют появление халяльной криптовлюты.

Эта тема пока не охвачена шариатскими стандартами, но в ближайшие два-три года они могут быть разработаны, заметила Калимуллина.

По словам эксперта, последователей ислама смущает только отсутствие единого регулятора криптовалюты.

«Среди основных аргументов против биткойнов — это высокая степень риска (майсир) и неопределенности (гарар), отсутствие обеспечения реальными активами и гарантии государства», — сказала Калимуллина.

Согласно религиозным нормам ислама, в исламских банках запрещены ссудные проценты, финансовые спекуляции и ростовщичество, из-за чего в исламских банках не выдают деньги под проценты, передает «Татар-информ».