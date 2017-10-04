В БСМП Челнов начали применять музыкотерапию

Проект был создан при поддержке симфонического оркестра Игоря Лермана и вызвал большой интерес не только у пациентов, но и сотрудников больницы, сообщает Минздрав РТ.

Специалисты утверждают, что правильно подобранная музыка способствует расслаблению мышц и может успешно применяться в качестве дополнительной реабилитационной терапии у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и людей, страдающих от ожирения.