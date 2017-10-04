В БСМП Челнов начали применять музыкотерапию

|04 октября в 16:40
Провести исследование вынудила обеспокоенность родителей и учителей этой игрушкой.
|04 октября в 16:27
Все уголовные дела возбудили по признакам преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).
|04 октября в 15:49
В июне этого года проверялись те дороги, которые сами жители отмечали на карте так называемых «убитых дорог».
|04 октября в 15:41
Происшествие случилось в Саратовской области. Мужчина отравился угарным газом.
|04 октября в 14:52
С наступлением холодов традиционно увеличивается количество людей, заболевших гриппом.
|04 октября в 13:11
Мужчина угрожал девочке расправой с ней, матерью и младшими сестрами, если та кому-либо расскажет о произошедшем.
|04 октября в 12:50
Все началось с того, что в августе инспекторы ГИБДД остановили автомобиль «ВАЗ-2107» на одном из контрольно-пропускных пунктов.
|04 октября в 11:36
Подавляющее большинство кадастровых инженеров включены в «красную зону».
|04 октября в 09:53
Отборочный этап состоится с 14 по 22 октября, а финал пройдет с 27 по 28 октября.
|04 октября в 09:01
Проект был создан при поддержке симфонического оркестра Игоря Лермана.
Комментарии посетителей
При чем тут только тепло, субсидия дается на оплату ЖКУ, вот этот раздел “Подача заявки на назначение...
Это пи*** товарищи. Ну никак не назовешь.
Там тоже нет субсидии на тепло. За 5 лет не могли сделать отдельное окно по субсидиям на тепло.
Ошиблись, завлечение подается в разделе “Социальная защита”, а не «ЖКХ: оплата коммунальных услуг»
Я как родитель, сам несу ответственность за своих детей. Прививки - дело добровольное, а нас заставляют их...
Для проведения такой акции надо привлекать ТОС и советы МКД, чтоб каждый житель знал что, куда.
Нет в разделе ЖКХ окна “подать заявление”. Зачем писать о том чего нет? Да и сам процесс отсканировать...
Такая бредятина про народные средства от туберкулеза. Мамаши, ваше место в психушке. На форумах нахватались...
Камилла, из какого тайного источника эта информация? Вам в детстве все прививки ставили. Вы живы и, кажется, ...
Эти же женщины потом будут обвинять воспитателей, врачей за то, что не уследили, не вылечили детей.
Врачи ставят эксперименты на ваших детях, а вы все глотаете. Грамотные люди уже давно отказались от прививок,...
Я бы своми руками придушил таких неадекватных мамаш, если бы мой ребенок по их вине заразился в детсаду...
Главное чтобы потом из раздельных баков все в одну кучу не свалили, как у нас это любят делать. Прикрываясь...
Если бы статейка называлась “Волонтер забрала собаку, обвиняя хозяина в жестоком обращении...” Но в данном...
ужас. Столько агрессии только из-за изучения языка. Не могу понять как татарскому народу повредит не...
Надо бы обследоваться. Мало ли что. 1. Нет приставки “з”, есть приставка “с”. 2. Кто может завидовать одинокой,...
да вы лучше в каждый двор поставьте контейнера вместо своей болтовни
Официальный сайт исполкома города: http://nabchelny.ru/news/28190 21 октября в 11:00 часов на площади перед Органным залом в...
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