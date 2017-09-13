В БСМП Челнов проверили хранение наркотических и психотропных средств

8 сентября сотрудники Росздравнадзора по городу Набережные Челны провели плановую проверку хранения наркотических и сильнодействующих лекарственных средств в БСМП. В ходе проверки замечаний не выявлено. Работа учреждения соответствует нормативно-правовым актам, регламентирующим работу с наркотическими и психотропными лекарственными средствами, сообщается на официальном сайте больницы.

Отмечается, что в ГАУЗ РТ «БСМП» этому вопросу уделяется большое внимание. Правильность хранения, учета, прописывания, отпуска и применения их является важным фактором, обеспечивающим безопасность пациентов.