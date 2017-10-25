В бюджет Челнов “упало” дополнительно 69 миллионов

Бюджет Набережных Челнов пополнился 69 миллионами рублей. 18 млн 570 тысяч поступили в казну в качестве субсидии для капремонта дорожной техники в предверии зимнего периода. 24 млн 440 тысяч добавили из вышестоящего бюджета для финансирования общего и дополнительного образования. 26 миллионов рублей город получил на капитальный ремонт подземных переходов.

- Из городского бюджета мы тоже выделили такую же сумму в 26 миллионов, что позволило нам наряду с реконструкцией проспекта Московский, навести порядок и в шести подземных переходах, - пояснил сегодня во время заседания горсовета мэр Наиль Магдеев. - В том состоянии мы их оставить не могли. Кроме того, 15 миллионов выделили на два путепровода по проспекту, потому что сами знаете в каком состоянии были стены там. В общем итоге сверху тех 800 миллинов, которые выделены были на ремонт Московского проспекта из федерального бюджета, на местном уровне потратили еще более 60 миллионов на реконструкцию инфраструктуры.

Таким образом, в бюджет города были внесены изменения. Но даже после пополнения его на 69 миллионов, текущий дефицит весьма чувствителен: доходная часть равна 8 млрд 191 млн, а расходная - 8 млрд 931 млн.