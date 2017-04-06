В центре Ростова-на-Дону произошел взрыв

Источник РИА «Новости» сообщил, что предмет, лежавший на дороге, сдетонировал после того, как прохожий мужчина его подобрал. Сообщается, что мужчине оторвало пальцы рук, также он получил ранение живота. Пострадавший госпитализирован.
Как пояснил другой источник, взрыв в городе произошел рядом с одной из школ. По его информации, устройство сдетонировало во время уборки территории дворником.
Он уточнил, что занятия в школе приостановлены, детей не впускают здание.
Как сообщили в Росгвардии, в руках мужчины взорвалось самодельное взрывное устройство, замаскированное под фонарик, передает ТАСС.
Комментарии посетителей
Lala, Вы - врач скорой помощи или врач кардиолог ??? В статье даёт советы ПРАКТИКУЮЩИЙ доктор...А Вы - доктор ???
ей кинули мелкую рыбешку а она подумала что удочка тоже рыба
Ну начнем с того что скорые не забирают пожилых и не ставят им инфаркт или инсульт,стараются отмазаться от...
ну конечно. не путосу же в метро идти людей взрывать. Семья этого несчастного скорее всего уже обеспечена на...
Он не дурачок, за такие тексты они бабки свои получают... Потом сами же и свалят в якобы ненавистную ими...
Ты дурачок совсем ? Или бояры перепил ?
Полностью согласен. Добавлю лишь, что в нормальных странах – государство держит иеговистов под надзором,...
Хочется верить в другое. В то, что и в нашей стране гражданское общество созрело бы до полного отказа и...
Много негативных эмоций накопилось к “свидетелям Иеговым”, которых в быту принято называть сектантами....
нет, в “скорой” я не работаю. А очень хотелось бы, чтобы было так, так вы говорите.
Надеюсь, Олеся, что вы не работаете в скорой помощи, вы ведь судите о своих впечатлениях о произошедшем... И я...
надо жалобы отправлять в УФАС
К сожалению, никого эти случаи ничему не учат.
Очень печально! Настоящих пацифистов запрещают. Наша планета остается воинственной, а с этой реальностью...
Как выдвигаются обвинения Схема, по которой выдвигаются обвинения в экстремизме в адрес Свидетелей Иеговы,...
Российские прокуроры неправомерно применяют Федеральный закон «О противодействии экстремистской...
Где принимают и проповедуют ислам? Где хранят джихадитстскую литературу и оружие террористы? Куда...
От инфаркта никто не застрахован. Хорошо, что теперь знаю, как помогать, если что случится.
Не люблю организации с тоталитарным душком. Поэтому, к иеговистам – никаких симпатий не испытываю. Но и...
.”..избирается депутатами..... .” Фактически давно назначен !