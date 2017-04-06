В центре Ростова-на-Дону произошел взрыв

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06 апреля в 16:31
Исполком Челнов оказал матпомощь матери пострадавшей во время теракта студентки
Исполком Челнов оказал матпомощь матери пострадавшей во время теракта студентки

Девушка все еще находится в больнице. По словам женщины самочувствие Анны хорошее, она надеется на скорую выписку.

06 апреля в 16:28
В Челнах, из-за теракта в Петербурге, обследуют школы, детсады и места скопления людей
В Челнах, из-за теракта в Петербурге, обследуют школы, детсады и места скопления людей

По всей республике ужесточены меры безопасности на транспорте, а также социальных и промышленных объектах.

06 апреля в 16:16
Приплыли: Челнинцы жалуются на “океаны” во дворах
Приплыли: Челнинцы жалуются на “океаны” во дворах

По словам горожан, дороги по весне превращаются в полосу препятствий.

06 апреля в 15:55
Следком РТ выявил новый эпизод по делу руководства Татфондбанка
Следком РТ выявил новый эпизод по делу руководства Татфондбанка

В отношении Роберта Мусина возбуждено еще одно уголовное дело по статье “злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия”.

06 апреля в 14:36
Рафаиля Киямова оштрафовали за затягивание с ответами на обращения челнинцев
Рафаиля Киямова оштрафовали за затягивание с ответами на обращения челнинцев

На возбуждении административного дела настояла местная прокуратура.

06 апреля в 13:26
В Татарстане пропал 13-летний школьник
В Татарстане пропал 13-летний школьник

Полицией возбуждено уголовное дело по статье УК РФ “Убийство”.

06 апреля в 13:24
МВД Татарстана напоминает о необходимости сохранения бдительности к личной безопасности
МВД Татарстана напоминает о необходимости сохранения бдительности к личной безопасности

Если вы стали очевидцем или жертвой преступления, необходимо сразу же сообщить об этом в полицию.

06 апреля в 12:51
В Татарстане осудили парней, которые изнасиловали девочку-инвалида
В Татарстане осудили парней, которые изнасиловали девочку-инвалида

18-летний житель Алексеевского района Николай Секалин и его 15-летний приятель получили по 9,5 и 6 лет колонии.

06 апреля в 11:26
В жилом доме в Петербурге обезвредили взрывное устройство
В жилом доме в Петербурге обезвредили взрывное устройство

Жильцов временно эвакуировали в близлежащий детский сад.

06 апреля в 10:27
В Челнах пройдет митинг “против террора”
В Челнах пройдет митинг “против террора”

Как сообщает мэрия города, “Главная цель акции – сплотиться в борьбе против главной угрозы современного общества – международного терроризма”.


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Правдомер
Ильдар Халиков
Экс-премьер-министр Татарстана
04 апреля, 2017

Сказано 3 апреля 2017 г. после отставки: «Koнeчнo, я чувcтвую в тoм чиcлe и cвoю oтвeтcтвeннocть зa эту cитуaцию (с Татфондбанком). И нaвepнoe, мнoгиe тaк и пoдумaют, чтo мoя oтcтaвкa вызвaнa пocлeдними coбытиями. Ho нe буду вpaть: peшeниe былo пpинятo дaвнo. Cлучившeecя тoлькo зaдepжaлo мoй уxoд, тaк кaк мы пытaлиcь cдeлaть вce вoзмoжнoe для пpeдoтвpaщeния кpaxa Taтфoндбaнкa. Этa oтcтaвкa — цeликoм и пoлнocтью мoe coбcтвeннoe жeлaниe. Ecли бы нe этa cитуaция, ушeл бы eщe дo Hoвoгo гoдa".

Ложь
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Индекс правды: 13%
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Выпуск №13 от 05 апреля, 2017г.
06 апреля 2017г. 18:21

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в 09:28
Рубрика: Вечерка On-Line

В центре Ростова-на-Дону произошел взрыв

В центре Ростова-на-Дону произошел взрыв

Источник РИА «Новости» сообщил, что предмет, лежавший на дороге, сдетонировал после того, как прохожий мужчина его подобрал. Сообщается, что мужчине оторвало пальцы рук, также он получил ранение живота. Пострадавший госпитализирован.

Как пояснил другой источник, взрыв в городе произошел рядом с одной из школ. По его информации, устройство сдетонировало во время уборки территории дворником.

Он уточнил, что занятия в школе приостановлены, детей не впускают здание.

Как сообщили в Росгвардии, в руках мужчины взорвалось самодельное взрывное устройство, замаскированное под фонарик, передает ТАСС.

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