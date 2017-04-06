В центре Ростова-на-Дону произошел взрыв

Источник РИА «Новости» сообщил, что предмет, лежавший на дороге, сдетонировал после того, как прохожий мужчина его подобрал. Сообщается, что мужчине оторвало пальцы рук, также он получил ранение живота. Пострадавший госпитализирован.

Как пояснил другой источник, взрыв в городе произошел рядом с одной из школ. По его информации, устройство сдетонировало во время уборки территории дворником.

Он уточнил, что занятия в школе приостановлены, детей не впускают здание.

Как сообщили в Росгвардии, в руках мужчины взорвалось самодельное взрывное устройство, замаскированное под фонарик, передает ТАСС.