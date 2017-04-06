В центре Стокгольма в толпу въехал грузовик

Грузовой автомобиль въехал в толпу в центральной части Стокгольма. По данным шведской полиции, несколько человек получили ранения.

Число пострадавших полиция не называет. Местное радио утверждает, что три человека погибли, но подтверждения этой информации из других источников нет.

Подробности случившегося пока неизвестны. Полиция не сообщает, может ли у случившегося быть террористическая подоплека.