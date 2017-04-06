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07 апреля в 16:31
В центре Стокгольма в толпу въехал грузовик
В центре Стокгольма в толпу въехал грузовик

По данным шведской полиции, несколько человек получили ранения.

07 апреля в 16:07
Депутаты Госсовета Татарстана требуют отменить систему «Платон»
Депутаты Госсовета Татарстана требуют отменить систему «Платон»

Законодательная инициатива по отмене системы «Платон» подготовлена депутатом от КПРФ Артемом Прокофьевым по итогам митинга дальнобойщиков, прошедшего в минувшие выходные.

07 апреля в 16:05
В Елабуге будут судить директора детдома из-за 2 млн рублей
В Елабуге будут судить директора детдома из-за 2 млн рублей

Следователи полагают, что она премировала работников, а затем забирала часть сумма себе по договоренности с ними.

07 апреля в 11:28
Полмиллиона рублей алиментов задолжал челнинец
Полмиллиона рублей алиментов задолжал челнинец

Теперь ему придется работать шесть месяцев и отдавать 10% от зарплаты в доход государства.

07 апреля в 10:48
Исполком Челнов разыграл право торговать в подземках
Исполком Челнов разыграл право торговать в подземках

По результатам аукционов заключены 256 договоров аренды с перечислением в городской бюджет ежемесячной арендной платы в сумме 590 000 рублей без учета коммунальных услуг.

07 апреля в 09:45
Полиция Челнов расследует факт вандализма в сквере Тукая
Полиция Челнов расследует факт вандализма в сквере Тукая

У подножия скульптуры Габдуллы Тукая была разбитая плита. Также плитка отсутствовала в некоторых местах на парапете, окаймляющем памятник.

07 апреля в 09:01
В Челнах напали на водителя маршрутки
В Челнах напали на водителя маршрутки

Мужчина доставлен в БСМП с ножевым ранением.

07 апреля в 08:57
В Татарстане создали фонотеку голосов осужденных
В Татарстане создали фонотеку голосов осужденных

Все те, кто сейчас отбывает наказание в исправительных колониях, “сдали” образцы голосов. База данных активно используется при расследовании уголовных дел, связанных с телефонным мошенничеством.

07 апреля в 08:48
В Набережных Челнах пройдет танцевальный баттл
В Набережных Челнах пройдет танцевальный баттл

Цель баттла – определить лучшую танцевальную команду добровольцев, активистов добровольческих движений.

07 апреля в 08:22
Старый асфальт с Московского проспекта Челнов пойдет на кладбищенские дороги
Старый асфальт с Московского проспекта Челнов пойдет на кладбищенские дороги

На ремонт дорог готовы выделить из бюджета РТ 800 млн. рублей. За эти деньги исполнитель обязан до 12 октября этого года обновить дорогу так, чтобы нижний слой покрытия прослужил пять лет.

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Правдомер
Правдомер
Ильдар Халиков
Экс-премьер-министр Татарстана
04 апреля, 2017

Сказано 3 апреля 2017 г. после отставки: «Koнeчнo, я чувcтвую в тoм чиcлe и cвoю oтвeтcтвeннocть зa эту cитуaцию (с Татфондбанком). И нaвepнoe, мнoгиe тaк и пoдумaют, чтo мoя oтcтaвкa вызвaнa пocлeдними coбытиями. Ho нe буду вpaть: peшeниe былo пpинятo дaвнo. Cлучившeecя тoлькo зaдepжaлo мoй уxoд, тaк кaк мы пытaлиcь cдeлaть вce вoзмoжнoe для пpeдoтвpaщeния кpaxa Taтфoндбaнкa. Этa oтcтaвкa — цeликoм и пoлнocтью мoe coбcтвeннoe жeлaниe. Ecли бы нe этa cитуaция, ушeл бы eщe дo Hoвoгo гoдa".

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Выпуск №13 от 05 апреля, 2017г.
08 апреля 2017г. 02:15

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в 16:31
Рубрика: Вечерка On-Line

В центре Стокгольма в толпу въехал грузовик

В центре Стокгольма в толпу въехал грузовик

Грузовой автомобиль въехал в толпу в центральной части Стокгольма. По данным шведской полиции, несколько человек получили ранения.

Число пострадавших полиция не называет. Местное радио утверждает, что три человека погибли, но подтверждения этой информации из других источников нет.

Подробности случившегося пока неизвестны. Полиция не сообщает, может ли у случившегося быть террористическая подоплека.

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