В центре Стокгольма в толпу въехал грузовик

|07 апреля в 16:31
По данным шведской полиции, несколько человек получили ранения.
|07 апреля в 16:07
Законодательная инициатива по отмене системы «Платон» подготовлена депутатом от КПРФ Артемом Прокофьевым по итогам митинга дальнобойщиков, прошедшего в минувшие выходные.
|07 апреля в 16:05
Следователи полагают, что она премировала работников, а затем забирала часть сумма себе по договоренности с ними.
|07 апреля в 11:28
Теперь ему придется работать шесть месяцев и отдавать 10% от зарплаты в доход государства.
|07 апреля в 10:48
По результатам аукционов заключены 256 договоров аренды с перечислением в городской бюджет ежемесячной арендной платы в сумме 590 000 рублей без учета коммунальных услуг.
|07 апреля в 09:45
У подножия скульптуры Габдуллы Тукая была разбитая плита. Также плитка отсутствовала в некоторых местах на парапете, окаймляющем памятник.
|07 апреля в 09:01
Мужчина доставлен в БСМП с ножевым ранением.
|07 апреля в 08:57
Все те, кто сейчас отбывает наказание в исправительных колониях, “сдали” образцы голосов. База данных активно используется при расследовании уголовных дел, связанных с телефонным мошенничеством.
|07 апреля в 08:48
Цель баттла – определить лучшую танцевальную команду добровольцев, активистов добровольческих движений.
|07 апреля в 08:22
На ремонт дорог готовы выделить из бюджета РТ 800 млн. рублей. За эти деньги исполнитель обязан до 12 октября этого года обновить дорогу так, чтобы нижний слой покрытия прослужил пять лет.
Комментарии посетителей
Lala, Вы - врач скорой помощи или врач кардиолог ??? В статье даёт советы ПРАКТИКУЮЩИЙ доктор...А Вы - доктор ???
ей кинули мелкую рыбешку а она подумала что удочка тоже рыба
Ну начнем с того что скорые не забирают пожилых и не ставят им инфаркт или инсульт,стараются отмазаться от...
ну конечно. не путосу же в метро идти людей взрывать. Семья этого несчастного скорее всего уже обеспечена на...
Он не дурачок, за такие тексты они бабки свои получают... Потом сами же и свалят в якобы ненавистную ими...
Ты дурачок совсем ? Или бояры перепил ?
Полностью согласен. Добавлю лишь, что в нормальных странах – государство держит иеговистов под надзором,...
Хочется верить в другое. В то, что и в нашей стране гражданское общество созрело бы до полного отказа и...
Много негативных эмоций накопилось к “свидетелям Иеговым”, которых в быту принято называть сектантами....
нет, в “скорой” я не работаю. А очень хотелось бы, чтобы было так, так вы говорите.
Надеюсь, Олеся, что вы не работаете в скорой помощи, вы ведь судите о своих впечатлениях о произошедшем... И я...
надо жалобы отправлять в УФАС
К сожалению, никого эти случаи ничему не учат.
Очень печально! Настоящих пацифистов запрещают. Наша планета остается воинственной, а с этой реальностью...
Как выдвигаются обвинения Схема, по которой выдвигаются обвинения в экстремизме в адрес Свидетелей Иеговы,...
Российские прокуроры неправомерно применяют Федеральный закон «О противодействии экстремистской...
Где принимают и проповедуют ислам? Где хранят джихадитстскую литературу и оружие террористы? Куда...
От инфаркта никто не застрахован. Хорошо, что теперь знаю, как помогать, если что случится.
Не люблю организации с тоталитарным душком. Поэтому, к иеговистам – никаких симпатий не испытываю. Но и...
.”..избирается депутатами..... .” Фактически давно назначен !