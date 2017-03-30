В Чебоксарах иномарку уронили с эвакуатора (ВИДЕО)

|31 марта в 11:15
Мужчина около 19:00 напал на девочку: сначала он забрал у нее деньги, а потом прошел вместе с ней до ее дома, где потребовал 1000 рублей. Жестоко избил ее, когда денег не оказалось.
|31 марта в 10:53
Как уверяют очевидцы, никаких поломок это падение не принесло.
|31 марта в 10:47
8 апреля в Набережных Челнах пройдет тотальный диктант.
|31 марта в 10:37
Таким образом он решил поставить точку в споре, который возник во время гулянки.
|31 марта в 09:22
Именами-аббревиатурами: Ренат (Революция, наука, труд), Дамир (Да здравствует мировая революция), Ленар (Ленинская армия), Эльмира (Электрификация мира), в 2016 году в РТ назвали более 5 000 детей.
|31 марта в 08:57
Предыдущее повышение цен на бензин в среднем на 40-50 копеек произошло в феврале. С 30 марта один литр 92-го бензина можно приобрести за 35,90 рублей, а 95-го - за 38,90 рублей.
|31 марта в 08:40
Согласно материалам дела, оперативник 21 раз применил к мужчине электрошокер.
|31 марта в 08:33
На 34 км автодороги Казань – Малмыж сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «ВАЗ» под управлением водителя, находившегося за рулем с признаками алкогольного опьянения.
|30 марта в 16:37
Активисты обратились за помощью к участковому и в ближайшее время собираются наведаться с ним в квартиру.
|30 марта в 16:19
Это произошло на железнодорожном мосту в поселке ГЭС, возле плотины. Очевидцы отнесли женщину в безопасное место и вызвали бригаду скорой помощи.
Комментарии посетителей
Пишешь от своего имени, а не от имени народа. Не преувеличивай свою значимость!
Только бестолочь могла “оказаться в ловушке” на этом мосту - места там везде достаточно... подобные мосты...
Наркотики никогда к хорошему не приводят !
Татарстан первый не по безопасности дорог а по собираемости штрафов за нарушения ПДД.
вообщето я писал тому, кого расмешили
Думаю, виноват Обама. :)
Придурок, если ты лично видел что кому то заплатили, предъявляй доказательства, если нет, то заткнись. ...
Прокурор он проверит,и даст справедливую оценку бугульминских заезжих казачков
Что за на..? Проблем с деньгами у него нет, а дома не достраивает. Правильно, что Ливаду взяли под стражу, может,...
что за чушь. проплаченный отзыв.
Хочется верить, что и в нашей стране гражданское общество созрело бы до декриминализации легких наркотиков....
Ну вот, видите.... А говорят, что плохо живём...
вы можете засунуть свое мнение куда угодно, а я пишу от имени народа. Обманутый вкладчик не будет защищать...
Ну зачем уж Вы так уничижительно и презрительно про пенсионеров («позарились на копейку за участие») и про...
Не сторонник Навального, а что Вы такой нервный, трижды восклицаете, переходите на личность, обзываете? Не...
типичная путинская бестолочь, других критикуете, сами ничего не делаете !!!я не сторонник Навального, народ...
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