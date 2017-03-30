В Чебоксарах иномарку уронили с эвакуатора (ВИДЕО)

Набирает количество просмотров ролик, снятый в ночь с 29 на 30 марта в столиции Чувашии. Там из-за смены настроения у погоды - снизилась температура и дороги превратились в каток, передает "Комсомольская правда". Водитель иномарки возле Лакреевского леса не выбрал безопасную скорость, в результате чего его автомобиль перевернулся на крышу на тротуаре.

Машину помогли поставить на колеса очевидцы, но при попытке установить ее на эвакуатор произошел конфуз: иномарка почему-то встала вертикально вверх, опираясь на передний бампер, а потом сорвались вниз, проехав по льду вперед.

Как уверяют очевидцы, никаких поломок это падение не принесло.