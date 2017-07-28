В Чебоксарах подняли со дна реки машину с телами людей (ВИДЕО)

Тела двух пропавших в начале декабря 2006 года в Чувашии молодых людей обнаружены сегодня в Чебоксарах, передает «Интерфакс».

Автомобиль обнаружил глубоко на дне Волги мужчина, который занимается подводной рыбалкой, у пляжа напротив улицы Афанасьева в Чебоксарах. Позже сотрудниками МЧС совместно с работниками речного порта подняли со дна реки машину, в которой были найдены тела парня и девушки. В салоне машины был паспорт и водительское удостоверение, что помогло установить личности людей.

«Лада» 99-й модели исчезла вечером 7 декабря 2006 года, в салоне находились 25-летний Илья Жирнов и 22-летняя Кира Черкасова.

Расследование уголовного дела по статье «Убийство», которое было приостановлено много лет назад, возобновлено.