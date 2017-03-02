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02 марта в 17:09
«КАМАЗ» получил премию IT AWARDS
«КАМАЗ» получил премию IT AWARDS

Награда вручена директору Центра информационных и коммуникационных технологий ПАО «КАМАЗ» Артему Головатому.

02 марта в 16:20
«Газпром» прогнозирует рост цен на газ для населения
«Газпром» прогнозирует рост цен на газ для населения

Порядок повышения ожидается в ближайшие годы, но он будет ниже, чем уровень инфляции, считают в правлении компании.

02 марта в 15:21
КФУ вошел в российский топ по объему госзакупок имплантатов груди
КФУ вошел в российский топ по объему госзакупок имплантатов груди

Всего в 2016 году государственные клиники за счет ОМС выполнили около 3 тыс. операций по восстановлению молочной железы после мастэктомии.

02 марта в 14:23
МУП ПАД Челнов закупает за счет бюджета рыбу

Цена лота, выставленного на сайте государственных закупок, составляет 135 500 рублей.

02 марта в 13:44
«Булгар банк» признан банкротом
«Булгар банк» признан банкротом

Центробанк недосчитался 740 миллионов рублей.

02 марта в 13:23
В Челнах председатель отделения Союза художников РФ избил фотографа (ВИДЕО)
В Челнах председатель отделения Союза художников РФ избил фотографа (ВИДЕО)

По словам мужа пострадавшей, Факиль Гайфуидинов ударил ее кулаком и ключом по голове.

02 марта в 12:23
Разыскивается пропавший челнинец с шрамом на носу
Разыскивается пропавший челнинец с шрамом на носу

23 ноября прошлого года молодой человек вышел из дома и до сих пор не вернулся.

02 марта в 12:20
В Челнах 15 управляющих компаний задолжали 370 миллионов рублей
В Челнах 15 управляющих компаний задолжали 370 миллионов рублей

Прокуратура города провела проверку соблюдения управляющими компаниями требований жилищного законодательства.

02 марта в 11:53
Все челнинцы, переболевшие гриппом, не были привиты
Все челнинцы, переболевшие гриппом, не были привиты

В городе отменили карантин. Автоград находится ниже эпидемиологического порога на 41,8%.

02 марта в 11:43
ТНВ начнет транслировать турецкие сериалы на татарском языке
ТНВ начнет транслировать турецкие сериалы на татарском языке

По словам генконсула Турции в Казани Турхана Дильмача, они будут предоставлены телеканалу за «небольшую плату или, может быть, даже безвозмездно»


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Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

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Новости

Выпуск 8 от 02 марта, 2017г.
02 марта 2017г. 22:26

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в 12:20
Рубрика: Вечерка On-Line

В Челнах 15 управляющих компаний задолжали 370 миллионов рублей

В Челнах 15 управляющих компаний задолжали 370 миллионов рублей

Прокуратура города провела проверку соблюдения управляющими компаниями требований жилищного законодательства.

В ходе проверки было установлено, что по состоянию на  1 февраля 2017 года просроченная задолженность 15 управляющих компаний за поставленные коммунальные ресурсы составила 370 миллионов руб. (за тепловую энергию – 274 млн руб.; за водоснабжение и водоотведение – 78 млн руб.; за электроснабжение –18 млн руб.).

В списке должников: ООО ЖЭУ «Камстройсервис», ООО «ПКФ «Жилкомсервис», ООО «УК «Паритет», ООО УК «Ремжилстрой», ООО  «УК «Электротехников», ООО «УО «Челныстройремонт», ООО УК «Махалля», ООО УК «Строим будущее», ООО «Энтузиаст», ООО «Вилюй», ООО УК «Яшьлек-ФОН», ООО УК «ДОМиКо», ООО ЖЭК «Татпромтек», МУП «УК Автозаводский» и МУП «УК Центральный».

Прокуратуройв адрес руководителей этих организаций внесены представления об устранении нарушений жилищного законодательства, сообщает пресс-служба надзорного органа Челнов.

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