В Челнах 6-летняя девочка выпала с 9 этажа

ЧП произошло в доме 28/07 сегодня днем. Ребенок упал на землю вместе с москитной сеткой. По словам местных жителей, девочку, которой около шести лет, увезли на "скорой".

Как сообщили "Вечерке" в "скорой" помощи, ребенка в тяжелом состоянии доставили в БСМП. По пути в больницу бригадой скорой медицинской помощи ей оказывались реанимационные мероприятия.