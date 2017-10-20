В Челнах активисты ОНФ планируют возродить заброшенный лагерь

По инициативе активистов «Народного фронта» в Татарстане в Набережных Челнах возродят заброшенный лагерь «Алые паруса». Лагерь, находящийся на балансе исполкома города, расположен в поселке Ильичевка и не функционирует с 2008 года, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу ОНФ в РТ.

Отремонтировать и восстановить челнинский лагерь взялся Центр военно-спортивных игр и патриотического воспитания РТ для того, чтобы проводить на его территории спортивные и культурные мероприятия, молодежные форумы и слеты.