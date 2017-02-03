В Челнах автоледи застряла между отбойниками (ВИДЕО)

Этим утром жители города стали свидетелями необычной аварии. Как пишут очевидцы, ДТП произошло на первой автодороге, напротив гипермаркета Эссен. Неизвестно что послужило причиной, по которой водитель KIA не справился с управлением и выехал на разделительную полосу. Там машина налетела на бетонное заграждение и застряла, в итоге, между двумя отбойниками. По словам свидетелей, за рулем находилась девушка.
Курсы валют (03.02.2017):
|$
|60.3099+0.2248
|€
|65.0322+0.7472
Погода в Набережных Челнах:
|-12°
|-15°
|-18°
|День
03 февраля
|Вечер
03 февраля
|Ночь
04 февраля
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
|03 февраля в 10:01
В Челнах сократят количество микроавтобусов
Исполком просит перевозчиков следовать конкурсной документации, где четко прописано количество машин. Сокращение коснется 100 микроавтобусов, без работы останутся 200 водителей.
|03 февраля в 09:49
Челнинцы могут в лаборатории проверить супругов на измену
Специалисты принимают простыни, нижнее белье, одежду, салфетки, средства контрацепции и даже женские прокладки. Главное условие проведения экспертизы — видимые пятна.
|03 февраля в 09:30
КАМАЗ-5490 – в числе лучших товаров года
Более 200 предприятий и организаций представили на конкурсе почти 450 товаров и услуг.
|03 февраля в 09:21
День защитника Отечества подарит россиянам дополительные выходные
Правительство России заранее перенесло выходной с 1 января 2017 года на 24 февраля.
|03 февраля в 08:32
В Татарстане школьник погиб при взрыве котла
Возгорания после взрыва не произошло, но частично обрушились две стены.
|02 февраля в 14:49
Диспансеризация помогла выявить онкологию у 100 челнинцев
Среди выявленных онкологических заболеваний на первом месте рак молочной железы, на втором месте рак предстательной железы и на третьем месте рак прямой кишки.
|02 февраля в 14:43
ООО «ТЭСК» стал седьмым резидентом ТОСЭР “Челны” (ВИДЕО)
Объем инвестиций компании - 147 млн, средняя заработная плата составляет около 40 тысяч рублей.
|02 февраля в 11:53
Четыре года назад была убита челнинская школьница Василиса Галицына
В этот день на поиски 8-летней девочки вышли сотни добровольцев, к которым присоединились тысячи.
|02 февраля в 10:46
В Татарстане студент трижды пытался вскрыть банкомат (ВИДЕО)
На очередной попытке его с поличным задержали сотрудники правоохранительных органов.
|02 февраля в 09:55
12 челнинцев завоевали медали на чемпионате РТ по плаванию
Успешно выступили воспитанники старшего тренера Татьяны Алифашкиной и тренера-преподавателя Тамары Вотинцевой.
Все новости On-Line
Правдомер
-
Наиль МагдеевМэр Набережных Челнов
-
26 января, 2017
Сказано на деловом понедельнике 23 января 2017 года:
"Инвентаризация показала, что 144 участками земли в Челнах пользуются бесплатно, за здорово живешь. И такое возможно! Разве это правильно — без документов пользуются? Участок муниципальной земли приносит кому-то доход, а в городскую казну никто и ничего не платит. Это лишние деньги для города, что ли?"
Специальный проект газеты «Вечерние Челны. Все о здоровье» и Фонда имени Анжелы Вавиловой
Если вы не очерствели душой, протяните руку помощи больным детям. Даже небольшая сумма поможет им жить без боли. Без нас им просто не справиться!
Посмотреть все
«Милосердие без границ»
Видео:
Комментарии:
-
. 02.02.2017 10:20
-
дорога не чищена,гололед,куча разворотов,сужение трассы-куда ей еще ехатьОтветить
Комментарии посетителей
Вот не полюбила я этот магнит-косметик с самого начала)) Все-таки есть у нас хороший Впрок. Если бы там еще...
Ты просто дурак
Надо помнить о всех, кто причастен к этой трагедии - о президенте, который открыл ворота мигрантам - о...
Так все правильно - чем дольше строят, тем выше цена. Поэтому выгодно как можно дольше строить, неужели...
дорога не чищена,гололед,куча разворотов,сужение трассы-куда ей еще ехать
План такой - получить (наверное) джип за 4 ляма и позолоченную цацку, продать все это , что бы купить конуру в...
Сергей, у тебя еще нет выслуги лет, что бы за людьми убирать. Тебе же ясно при трудоустройстве сказали - 10 лет....
Слушай, баран, у тебя бомбить начинает, когда настойка боярышника кончается ?
Выражусь понятными для тебя словами: Отполировано. Давно. ТВОИМ ЯЗЫКОМ :))) ЗЫ: Серый, че ты такой тупой ?
тебя ж на лапату не усадишь.... ты хоть и навоз но будешь сопротивляться... или нет?
ну тебя то не позавут.... с шерстью и мозгами ты давно растался ... с тебя кабысдох пора шкуру да подковы...
ну твое дупло поди давно отполировано ..
роман, что, больно было ? Ну так ты не переживай, это же не принудительный массаж простаты ... Так ты поплачь,...
а ты дибил
Что бы у этого старосты сынок вырос павлушей морозовым.
Сергей, вот и будь бараном, коим всегда был. А то ишь ты - решил касту поменять. Сиди в своем стойле, не вякай и...
СеРОЖА, какой такой тебе, дятлу, курс ДОЛЛАРА ? Иди курс фанфуриков к б/у стеклотаре вычисляй, сорос помоечный ...
Ни хрена. Не получилось хитропопым прикинуться, так хоть щас - будь мужиком. Фраеров тут нашел. Ну еще понятно...
У меня. А ты, дятел этакий, полировщик болтов какого разряда ?
Сергей, не трогайте Ильдара. Хотя... Хоть трогай, хоть не трогай, Ильдар сам по себе вонючий. Он, очевдено, с...