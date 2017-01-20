В Челнах автомобиль на разделительной полосе покалечил женщину

В Набережных Челнах произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого получила серьезные травмы женщина-пешеход, сообщили в УГИБДД МВД по РТ.
Инцидент произошел на проспекте Мира возле ТЦ «Торговый квартал» накануне в 16.35. 28-летний водитель «Лады» 14-й модели превысил безопасную скорость, не справился с управлением и наехал на снежный вал, после чего машину отбросило на 33-летнюю женщину, которая стояла на разделительной полосе и ожидала зеленого сигнала светофора.
В результате происшествия женщина получила ушиб головного мозга, переломы позвоночника, плеча и костей таза.
С места происшествия пострадавшую доставили в реанимацию, где она была прооперирована, пишет "Татар-информ".
Комментарии посетителей
случайно два раза написал. думал, что первый раз не отправилось.
Юмор свой петросянский умерь.
Петросянский юмор свой умерь
Ты о чем ? Бояры пережрал ?
Ну вот истерика. Да уж, таких деградантов у Бориса нет, это точно. Кто ты чудик. Не нервничай и береги...
Да, на деле не он по-человечески относится к пациентам, а другие врачи. Этому врачу Бог судья, а тем, другим, -...
А меня с дочерью Хамитов не взял на лечение. Хотя ребёнка как раз привезли с кровотечением. Сказал, что 14 лет,...
Хамитов - классный гинеколог, лучше него никто не оперирует. К пациенткам хорошо относится, всегда с ним...
Может вам еще диагноз в статье нужно было поставить? У вас что-то с мозгами. Вся статья из советов. Даже врачи...
Как не было. Про прогулки, семечки и орехи - это цитата из материала, читайте внимательнее. Более подробные...
Это я понимаю не только как мать, но и как человек. В своем сообщении я хотела сделать замечание автору. Что в...
Организуйте вашей дочке здоровый образ жизни. Ей необходимы прогулки на свежем воздухе. Регулярные занятия...
В статье много раз прозвучала фраза “уделять внимание здоровью девочек”, но конкретно так ничего и не...
чтобы язык (языки) сохранились, на них нужно разговаривать. хотя бы в быту, дома - в 10-19 веках не было ни газет,...
Все немного проще - редакция рейтинги “зарабатывает” перепечатывая всякий мусор с других желтых изданий. С...
Показательна будет реакция властей. Подведут ли их под статью разжигание межнациональной розни с...
Петушиный год однако.
Скажи. Дай знать, когда скажешь, дол...ёб ты, причем сказочный. Интересно только, что ты ему скажешь ?...
123 ты болен на всю голову дружок, надо борису сказать, чтобы он своего жополиза подлечил и не оказывал...
Кашапова уже выпустили что ли ?