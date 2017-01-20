В Челнах автомобиль на разделительной полосе покалечил женщину

В Набережных Челнах произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого получила серьезные травмы женщина-пешеход, сообщили в УГИБДД МВД по РТ.

Инцидент произошел на проспекте Мира возле ТЦ «Торговый квартал» накануне в 16.35. 28-летний водитель «Лады» 14-й модели превысил безопасную скорость, не справился с управлением и наехал на снежный вал, после чего машину отбросило на 33-летнюю женщину, которая стояла на разделительной полосе и ожидала зеленого сигнала светофора.

В результате происшествия женщина получила ушиб головного мозга, переломы позвоночника, плеча и костей таза.

С места происшествия пострадавшую доставили в реанимацию, где она была прооперирована, пишет "Татар-информ".