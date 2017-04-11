В Челнах байкеры откроют сезон выступлением «7Б» и мотопробегом

|11 апреля в 11:12
Открыто конкурсное производство. Общую стоимость имущества и активов банка временная администрация оценила в 71,393 млрд руб.
|11 апреля в 09:20
Главной задачей участников станет преодоление дистанции протяженностью 1957 метров.
|11 апреля в 08:37
Как заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, возможная остановка чартерных программ приведет к тому, что без отдыха останутся миллионы туристов, уже оплативших туры.
|11 апреля в 08:27
Топливный бак будет рассчитан на 695 литров. В машине в качестве дополнительной опции может быть поставлен предпусковой подогреватель двигателя или второго спального места.
|11 апреля в 08:17
На компенсацию затрат по программам «Лизинг-грант» и «Поддержка субъектов социального предпринимательства» город получит субсидию из республиканского бюджета.
|11 апреля в 08:03
Ранее оппозиционер отправил заявление в СКР о возбуждении уголовного дела в отношении премьер-министра Дмитрия Медведева и бизнесмена Усманова.
|11 апреля в 08:00
Накануне на месте аварии побывала рабочая группа во главе с руководителем исполнительного комитета города Ринатом Абдуллиным.
|10 апреля в 16:50
Напомним, что о возможном родстве сообщил депутат горсовета Набережных Челнов Сергей Яковлев.
|10 апреля в 16:33
На работу законодательных органов на федеральном и муниципальном уровнях в 2017 году будет потрачено 13 млрд. рублей, а на федеральное и региональные правительства - 6 миллиардов.
|10 апреля в 14:05
Российская рок-группа «7Б» бесплатно выступит на открытии мотосезона в Набережных Челнах. Байкеры соберутся 13 мая в 12:00 на автозаправочной станции на Альметьевском тракте.
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http://www.rbc.ru/politics/09/12/2016/58498efc9a7947140f04eab5
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