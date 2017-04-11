В Челнах байкеры откроют сезон выступлением «7Б» и мотопробегом

Российская рок-группа «7Б» бесплатно выступит на открытии мотосезона в Набережных Челнах. Информацию об этом опубликовали в группе «Мотоклуб “Ночные Волки” Набережные Челны» «Вконтакте».

Байкеры соберутся 13 мая в 12:00 на автозаправочной станции на Альметьевском тракте. Оттуда до торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Торговый квартал» они проедут колонной.

В 14:00 на площадке перед ТРК пройдет авто-мото шоу. Затем там же состоится концерт рокеров. Организаторы обещают пришедшим конкурсы, призы и адреналин.