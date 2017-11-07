В Челнах бизнесмен похитил деньги центра занятости на трудоустройство инвалидов

Набережночелнинский городской суд вынес приговор 42-летнему предпринимателю. Мужчина признан виновным в хищении 218 тысяч рублей у центра занятости населения. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком на два года, сообщается на сайте городской прокуратуры.
По материалам дела, в апреле 2015 года, являясь индивидуальным предпринимателем и выполняя управленческую функцию в коммерческой организации, обманом, используя свое служебное положение, мужчина похитил из челнинского центра занятости населения 218 тыс. рублей. Деньги ему были выделены из федерального бюджета по программе «Возмещение части затрат по оплате труда инвалидов» за якобы трудоустроенных у него троих инвалидов, которые фактически не работали.
Прокуратура поддержала гособвинение. Приговор в отношении предпринимателя вступил в законную силу.
Комментарии посетителей
Ну и прокуратура!... Ну и даёт государево око!... Зауважал!...
Вы, Константин, наверное, сюда недавно приехали - иначе бы другое чувствовали... Все местные или давно живущие...
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