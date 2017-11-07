Вход | Регистрация
Курсы валют (07.11.2017):
$58.42960 68.08220
Погода в Набережных Челнах:
Пасмурно Пасмурно Пасмурно
+1° +1°
Ночь
08 ноября		 Утро
08 ноября		 День
08 ноября
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
07 ноября в 11:32
В Челнах пройдет «горячая линия» по вопросам школьного питания
В Челнах пройдет «горячая линия» по вопросам школьного питания

Граждане могут задать свои вопросы 7 по 17 ноября с 9:00 до 15:00.

07 ноября в 11:23
В Челнах бизнесмен похитил деньги центра занятости на трудоустройство инвалидов
В Челнах бизнесмен похитил деньги центра занятости на трудоустройство инвалидов

Мужчина признан виновным в хищении 218 тысяч рублей. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком на два года.

07 ноября в 10:59
Один из руководителей аэропорта «Бегишево» погиб в ДТП в Самарской области
Один из руководителей аэропорта «Бегишево» погиб в ДТП в Самарской области

В ДТП погибли 53-летний начальник инспекции по безопасности полетов аэропорта “Бегишево” и 24-летний водитель “Лады Приора”. Водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в стелу.

07 ноября в 10:50
На портале госуслуг РТ появится новый сервис для бизнесменов - «50 на 50»
На портале госуслуг РТ появится новый сервис для бизнесменов - «50 на 50»

Сервис появится в 2018 году. «50 на 50» позволит подать заявку на предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования.

07 ноября в 10:43
Эксперты отмечают резкий рост числа протестных акций в России
Эксперты отмечают резкий рост числа протестных акций в России

В ЦЭПР объясняют это кризисом и неадекватной реакций властей на митинги. В первом квартале 2017 года было зафиксировано 284 акции протеста, во втором — 378, а в третьем — уже 445.

07 ноября в 10:32
В Татарстане задержали серийного поджигателя машин
В Татарстане задержали серийного поджигателя машин

По словам подозреваемого, поджоги он совершил, чтобы скрыть следы своих преступлений. В настоящее время по данному факту возбуждены уголовные дела.

07 ноября в 08:55
В Набережных Челнах идет ремонт в 15 поликлиниках
В Набережных Челнах идет ремонт в 15 поликлиниках

В некоторых лечебных учреждениях работы выполнены наполовину, где-то почти завершены.

07 ноября в 07:56
Прокуратура РТ потребовала отозвать новый учебный план по татарскому
Прокуратура РТ потребовала отозвать новый учебный план по татарскому

Министерство образования РТ вышло за пределы установленной компетенции.

06 ноября в 12:30
В Татарстане упал вертолет: погиб пилот
В Татарстане упал вертолет: погиб пилот

ЧП произошло сегодня, 6 ноября. В 08:09 на единый номер «112» поступило сообщение о падении вертолета в поле Верхнеуслонского района.

03 ноября в 15:16
В Челнах на 39% сократилось количество ДТП
В Челнах на 39% сократилось количество ДТП

Важнейший показатель: качественная реконструкция проспектов.


Все новости On-Line
Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

Ложь
Правда

Индекс правды: 34%
Проголосовало: 80

Требуется менеджер

Новости

Выпуск №42 от 01 ноября, 2017г.
07 ноября 2017г. 23:26

Новости Колумнисты Работа Объявления Все о здоровье

Экономика |

Скандал |

Образование |

Транспорт |

Мужской взгляд |

Политика |

Общество |

Культура |

Интервью |

Происшествия |

ЖКХ |

Спорт|

Поиск по сайту

Расширенный поиск

Комментарии посетителей

Посмотреть все
Видео:
В Татарстане упал вертолет: погиб пилот
В Татарстане упал вертолет: погиб пилот
Посмотреть все
Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





ГлавнаяВечерка On-Line
в 11:23
Рубрика: Вечерка On-Line

В Челнах бизнесмен похитил деньги центра занятости на трудоустройство инвалидов

В Челнах бизнесмен похитил деньги центра занятости на трудоустройство инвалидов

Набережночелнинский городской суд вынес приговор 42-летнему предпринимателю. Мужчина признан виновным в хищении 218 тысяч рублей у центра занятости населения. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком на два года, сообщается на сайте городской прокуратуры.

По материалам дела, в апреле 2015 года, являясь индивидуальным предпринимателем и выполняя управленческую функцию в коммерческой организации, обманом, используя свое служебное положение, мужчина похитил из челнинского центра занятости населения 218 тыс. рублей. Деньги ему были выделены из федерального бюджета по программе «Возмещение части затрат по оплате труда инвалидов» за якобы трудоустроенных у него троих инвалидов, которые фактически не работали.

Прокуратура поддержала гособвинение. Приговор в отношении предпринимателя вступил в законную силу. 

Оцените материал:
  • Понравился: 0
  • Не понравился: 1
Добавить комментарий

Имя:

Email:

Уведомлять меня о новых записях
Защита от спама:
Ответьте на вопрос: «Противоположность севера» ?
О газете и редакции | Рекламная служба | Прайс-лист | Конкурсы | Архив печатной версии

© 2017 "Вечерние Челны". При перепечатке материалов ссылка на газету "Вечерние Челны" обязательна.
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru