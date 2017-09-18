В Челнах бизнесмен застрелился из арбалета

Выстрелом из арбалета себе в голову покончил с собой заместитель директора фирмы «Инсайт». Мужчине было 36 лет, при нем обнаружили предсмертную записку, содержание которой по понятным причинам не разглашается.

Производственно-коммерческая фирма «Инсайт» была создана в начале 90-х годов бывшими руководителями среднего звена одного из заводов КАМАЗа. Фирма занимается недвижимостью, медицинскими услугами, складскими услугами, имеет свои магазины.

Ранее мы сообщили, что смерть топ-менеджера наступила вчера около 22 часов. Один из друзей погибшего, видимо, что-то знал о его намерениях или настроении, поэтому приехал к нему домой, выбил дверь в квартиру, но обнаружил на полу уже мертвое тело, сообщает «Челны 24».