В Челнах брат убил брата, вложив ему в рот зажигалку

Кровавая драма разыгралась на кухне новостройки в поселке ЗЯБ. Братья Павел и Владимир Кучмий крепко поссорились в ночь с 26 на 27 марта, ссора закончилась для одного смертью, для другого – большим сроком заключения

Следствие установило, что Павел Кучмий в период с 11 часов вечера до часу ночи, находясь на кухне квартиры №97 в новостройке по улице Профсозная в ходе ссоры нанес брату Владимиру множественные ранения разбитой бутылкой и ножом в область жизненно-важных органов, шею, голову и туловище. После избиения Павел вытащил брата на балкон, вложил ему в рот зажигалку и ударил по ней. Владимир скончался на месте.

Преступление было квалифицировано по статье убийство, убийца получил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщают "Вести Камаза".





