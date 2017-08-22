В Челнах брат заказал киллеру убийство сестры за 150 000 рублей

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22 августа в 15:35
В Татарстане ТЭЦ перейдет на сжигание мазута
В Татарстане ТЭЦ перейдет на сжигание мазута

Это вынужденная мера в связи с проведением плановых профилактических работ газопровода.

22 августа в 14:52
Теракты в Каталонии: подозреваемые предстали перед судом
Теракты в Каталонии: подозреваемые предстали перед судом

Задержанные - Мухаммед Шемляль, Дрисс Укабир, Мухаммед Ааля и Сальх Кариб - были доставлены в Мадрид при повышенных мерах безопасности

22 августа в 14:13
Иван Купала “переезжает” на набережную Тукая
Иван Купала “переезжает” на набережную Тукая

Обрядовый праздник, который отмечается в июле, власти города перенесли на конец августа.

22 августа в 13:30
Лидеру “двадцатьдевятников” станет “веселее” в “Черном Дельфине”
Лидеру “двадцатьдевятников” станет “веселее” в “Черном Дельфине”

В знаменитой колонии для “пожизненников” стены были перекрашены, изменились освещаемость и размер камер, устранен «специфический тюремный запах».

22 августа в 12:30
В Челнах в очередной раз перекроют проспект
В Челнах в очередной раз перекроют проспект

На этот раз - из-за соревнования среди водителей магистральных автопоездов на Кубок мэра.

22 августа в 11:44
В День города по Челнам проедет автокарнавал из КАМАЗов.
В День города по Челнам проедет автокарнавал из КАМАЗов.

Кроме того, жителей ждут традиционный Фестиваль цветов и скачки, RETRO PARTY, Нюша и салют на майдане.

22 августа в 11:38
В “СИНЕМА ПАРК” Челнов ожидается премьера мистического триллера «Гоголь. Начало»
В “СИНЕМА ПАРК” Челнов ожидается премьера мистического триллера «Гоголь. Начало»

Покупая билеты до 31 августа можно получить специальные условия на все 4 фильма.

22 августа в 11:11
Дочь Роберта Рождественского попросила прислать ей ругательства на татарском языке
Дочь Роберта Рождественского попросила прислать ей ругательства на татарском языке

Екатерина Рождественская уточнила: ей требуются «средне-приличные бытовые ругательства», а слишком неприличные слать не нужно.

22 августа в 10:16
Рабочий КАМАЗа упал с большой высоты
Рабочий КАМАЗа упал с большой высоты

Его госпитализировали с множественными переломами и в бессознательном состоянии.

22 августа в 10:13
В Челнах девочке оторвало руку в ДТП
В Челнах девочке оторвало руку в ДТП

Наш корреспондент стал свидетелем последствий наезда на ребенка на пешеходном переходе в районе остановки “Автостанция”.


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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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22 августа 2017г. 16:37

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в 08:04
Рубрика: Вечерка On-Line

В Челнах брат заказал киллеру убийство сестры за 150 000 рублей

В Челнах брат заказал киллеру убийство сестры за 150 000 рублей

Стали известны подробности жестокого убийства, которое произошло 12 августа в одной из квартир 36 комплекса. Напомним, тело 43-летней женщины - связанной и в луже крови обнаружила ее подруга, обеспокоенная тем, что та не отвечает не телефонные звонки. Приехавшие на место происшествия полицейские установили, что погибшую хозяйку квартиры сначала душили, а затем перерезали ей горло. 

По данному делу задержаны трое мужчин: 39-летний брат убитой, его 46-летний пособник и 40-летний исполнитель преступления из Мамадыша. Двое последних уже признали свою вину, но заказчик убийства отказался от дачи показаний.
По версии следствия, мотивом убийства стала квартира челнинки. Ее брат пытался завладеть недвижимостью родственницы, открыто угрожая убийством. Совершить преступление он сначала предложил своему подчиненному, с которым работал в частном охранном предприятии, назначив цену в 150 тысяч рублей. Тот отказался, но предложил в качестве киллера своего знакомого мамадышца. Ночью 11 августа убийца зашел в подъезд дома, где жила сестра заказчика. Дождался утра, когда та откроет дверь и затолкнул женщину обратно в квартиру. После убийства он уехал в Казань, а потом в Подмосковье, где и был задержан сотрудниками полиции. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по РТ.

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