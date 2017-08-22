В Челнах брат заказал киллеру убийство сестры за 150 000 рублей

Стали известны подробности жестокого убийства, которое произошло 12 августа в одной из квартир 36 комплекса. Напомним, тело 43-летней женщины - связанной и в луже крови обнаружила ее подруга, обеспокоенная тем, что та не отвечает не телефонные звонки. Приехавшие на место происшествия полицейские установили, что погибшую хозяйку квартиры сначала душили, а затем перерезали ей горло.
По данному делу задержаны трое мужчин: 39-летний брат убитой, его 46-летний пособник и 40-летний исполнитель преступления из Мамадыша. Двое последних уже признали свою вину, но заказчик убийства отказался от дачи показаний.
По версии следствия, мотивом убийства стала квартира челнинки. Ее брат пытался завладеть недвижимостью родственницы, открыто угрожая убийством. Совершить преступление он сначала предложил своему подчиненному, с которым работал в частном охранном предприятии, назначив цену в 150 тысяч рублей. Тот отказался, но предложил в качестве киллера своего знакомого мамадышца. Ночью 11 августа убийца зашел в подъезд дома, где жила сестра заказчика. Дождался утра, когда та откроет дверь и затолкнул женщину обратно в квартиру. После убийства он уехал в Казань, а потом в Подмосковье, где и был задержан сотрудниками полиции. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по РТ.
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если бы там “шишки” и “мажоры” переходили по переходу -то давно бы проблему решили
Правильно 1 сентября рабочий день.Что за праздник ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ.? Это средневековье а сейчас кто не знает...
Челнинец, +1
В этом месте давно пора сделать подземный переход, убрать светофор и переделать разворот со стороны города,...
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в чем польза мороженого то потребителю , повеселили конечно . вкусно - понятно , а польза то какая?
Удачи местному производителю!
вот нахрена, спрашивается, держать в многоквартирном доме (по сути в клетушке) таких огромных собак? им же ...
хорошо, что не перенесли день знаний на 2-е сентября. 1 сентября учиться все равно не будут, часа два...
И в школах сами родители покупают!
а почему тогда в детсадах рабочие тетради по татарскому языку родители сами покупают? Если бюджет такие...
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Не ООО “Электротранспорт” а МУП “Электротранспорт”. Не надо путать это два разных предприятия..
Рейтинг школ сейчас - это на 100% ложь. Отбирать по конкурсу лучше всех подготовленных к школе детей, вынуждать...
Открыли Америку! Проверьте все гимназии. Там точно такая же картина! 1 в 1. Так можно всех директоров уволить!
135 млн руб - это всего на вторую половину 2017 года. А сколько всего? Прожорлива однако эта чёрная дыра под...
” Путинизм головного мозга” - это лучше, чем отсутствие головного мозга или наличие в нём лишь одной извилины....
Предыдущий комментатор боится за духовные скрепы... Они вовсю трещат и идут в разнос))))