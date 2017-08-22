В Челнах брат заказал киллеру убийство сестры за 150 000 рублей

Стали известны подробности жестокого убийства, которое произошло 12 августа в одной из квартир 36 комплекса. Напомним, тело 43-летней женщины - связанной и в луже крови обнаружила ее подруга, обеспокоенная тем, что та не отвечает не телефонные звонки. Приехавшие на место происшествия полицейские установили, что погибшую хозяйку квартиры сначала душили, а затем перерезали ей горло.

По данному делу задержаны трое мужчин: 39-летний брат убитой, его 46-летний пособник и 40-летний исполнитель преступления из Мамадыша. Двое последних уже признали свою вину, но заказчик убийства отказался от дачи показаний.

По версии следствия, мотивом убийства стала квартира челнинки. Ее брат пытался завладеть недвижимостью родственницы, открыто угрожая убийством. Совершить преступление он сначала предложил своему подчиненному, с которым работал в частном охранном предприятии, назначив цену в 150 тысяч рублей. Тот отказался, но предложил в качестве киллера своего знакомого мамадышца. Ночью 11 августа убийца зашел в подъезд дома, где жила сестра заказчика. Дождался утра, когда та откроет дверь и затолкнул женщину обратно в квартиру. После убийства он уехал в Казань, а потом в Подмосковье, где и был задержан сотрудниками полиции. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по РТ.



