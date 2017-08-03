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В Челнах откроют круглогодичный комплекс по забою жертвенного скота

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03 августа в 12:29
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Пользователи, зарегистрировавшись в приложении, смогут самостоятельно строить туристические маршруты по родному краю.

03 августа в 11:09
В Казани проходит съезд всемирного конгресса татар
В Казани проходит съезд всемирного конгресса татар

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03 августа в 10:30
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Во Франции погиб татарстанский художник Искандэр Нугуманов и его супруга

Обстоятельства их смерти выясняются - тела нашли спустя 10 дней после смерти.

03 августа в 09:50
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03 августа в 09:02
В Челнах будущие мамы обсуждали грудное вскармливание за «инстазавтраком»
В Челнах будущие мамы обсуждали грудное вскармливание за «инстазавтраком»

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03 августа в 08:42
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27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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в 09:02
Рубрика: Вечерка On-Line

В Челнах будущие мамы обсуждали грудное вскармливание за «инстазавтраком»

В Челнах будущие мамы обсуждали грудное вскармливание за «инстазавтраком»

В Набережных Челнах состоялся «инстазавтрак» с участием врача Камского детского медицинского центра и будущих мам. Встреча прошла в рамках Всемирной недели грудного вскармливания, сообщает Министерство здравоохранения РТ.

Инстазавтрак – это проект активных и продвинутых матерей города Набережные Челны, объединенных популярной социальной сетью Инстаграм. Ежемесячно единомышленницы проводят встречи с приглашением спикеров, специалистов для обсуждения вопросов воспитания детей. 

Тему популяризации естественного вскармливания сегодня обсудили с врачом-неонатологом КДМЦ Венерой Шарафутдиновой. Она ответила на все интересующие вопросы будущих мам, в частности, рассказала, почему ребенок плачет в роддоме, как избежать лактационного криза, какие ошибки допускают мамы при кормлении младенца, почему вредно кормить ребенка после первого года жизни и т.д.

Также перед участницами встречи выступила консультант по грудному вскармливанию Ассоциации консультантов по естественному вскармливанию.

Кстати, для пациенток перинатального центра КДМЦ в рамках недели грудного вскармливания будут организованы дополнительные занятия по грудному вскармливанию.

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