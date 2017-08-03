В Челнах будущие мамы обсуждали грудное вскармливание за «инстазавтраком»

В Набережных Челнах состоялся «инстазавтрак» с участием врача Камского детского медицинского центра и будущих мам. Встреча прошла в рамках Всемирной недели грудного вскармливания, сообщает Министерство здравоохранения РТ.

Инстазавтрак – это проект активных и продвинутых матерей города Набережные Челны, объединенных популярной социальной сетью Инстаграм. Ежемесячно единомышленницы проводят встречи с приглашением спикеров, специалистов для обсуждения вопросов воспитания детей.

Тему популяризации естественного вскармливания сегодня обсудили с врачом-неонатологом КДМЦ Венерой Шарафутдиновой. Она ответила на все интересующие вопросы будущих мам, в частности, рассказала, почему ребенок плачет в роддоме, как избежать лактационного криза, какие ошибки допускают мамы при кормлении младенца, почему вредно кормить ребенка после первого года жизни и т.д.

Также перед участницами встречи выступила консультант по грудному вскармливанию Ассоциации консультантов по естественному вскармливанию.

Кстати, для пациенток перинатального центра КДМЦ в рамках недели грудного вскармливания будут организованы дополнительные занятия по грудному вскармливанию.