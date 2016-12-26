В Челнах будут штрафовать за запуск фейерверков в неположенных местах

В Набережных Челнах продолжатся проверки магазинов по продаже пиротехники. За неделю сотрудники полиции и МЧС проинспектировали восемь точек продаж салютов и фейерверков. Двух продавцов оштрафовали.

Сотрудники полиции напоминают: городе работает 12 магазинов, которые могут легально продавать пиротехнические изделия. Стражи порядка напоминают челнинцам, что массово и повсеместно можно использовать на улице только бенгальские огни и хлопушки. Всю остальную пиротехнику можно запускать только в отведенных для этого местах. В противном случае нарушителей ждет штраф.

В преддверии праздников все места скопления людей будут проверены кинологами с собаками и саперами. На всех праздничных площадках продажа алкоголя будет запрещена. Тех, кто все же не удержится и выпьет горячительного в местах массовых гуляний, ждет от 3 до 15 суток ареста, сообщает Эфир-24.