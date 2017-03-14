В Челнах будут судить топ-менеджера, похитившего 67 пассажирских автобусов

48-летний житель Набережных Челнов обвиняется в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности. Следствием установлено, что в феврале 2014 г. мужчина, будучи директором одной из фирм, занимающейся междугородними пассажирскими перевозками, оформил договор купли-продажи без ведома учредителя. При этом злоумышленник заключал договор с фирмой, принадлежащей ему самому, пишет "Вечерняя Казань".
Согласно договору, первая организация продала второй 67 пассажирских автобусов за 7,5 млн рублей. Однако и эта скромная по сравнению с рыночной стоимостью в 32,6 млн сумма не поступила на счет фирмы-продавца. Оформив таким образом автобусы на свою фирму, обвиняемый перепродал их третьим лицам.
Как сообщает МВД по РТ, в ходе расследования причиненный ущерб был возмещен полностью. 56 автобусов возвращены законному владельцу. На остальные 11 машин, проданных за пределы Татарстана, наложен арест. Кроме того, на имущество обвиняемого наложен арест: частности, на 3 земельных участка и 2 жилых дома общей стоимостью 13 миллионов 806 тысяч рублей.
В настоящее время предварительное следствие окончено. Все материалы переданы в Набережночелнинский городской суд.
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